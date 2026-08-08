La movilidad el 12 de agosto podría duplicarse por el eclipse con hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales

Una persona ve el eclipse del 2025 en Santa Margarita Carlota Blanco

La movilidad el próximo 12 de agosto podría incrementarse entre un 30 y un 100 por ciento desde la zona de parcialidad del eclipse de Sol hacia la zona de totalidad.

Estas estimaciones indican que habrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales de la zona de parcialidad del eclipse hacia la zona de totalidad, según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde el Departamento que dirige Diana Morant prevén que haya un movimiento de réplica de estos desplazamientos al finalizar el eclipse total de Sol, en torno a las 20.30 horas, aunque podría ser algo menor ya que habrá gente que pernocte en el lugar en el que haya visto este histórico evento.

Por ello, el Ministerio, que prevé que estos desplazamientos se van a dar por carreteras "muy concretas", recomienda desplazarse "con mucha planificación" y no hacerlo si ya se puede disfrutar del eclipse total desde el lugar en el que se encuentra.

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Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado a su dispositivo de verano una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de Sol, que generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

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Aumento del turismo

Con motivo del eclipse solar total, el Gobierno prevé 446.700 visitantes adicionales en España del 10 al 16 de agosto (164.000 extranjeros y 282.000 nacionales). El fenómeno del 12 de agosto generará un gasto turístico adicional de 342,19 millones de euros en las 36 provincias afectadas por la totalidad: 247,29 millones procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes.

Un 8,4% de las personas con planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia y se prevé un aumento del 7,9% en los asientos de avión programados para la semana del eclipse respecto al mismo periodo de 2025; así como un incremento del 17,8% en las reservas hoteleras para agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025.

No obstante, la zona de influencia del eclipse cuenta con oferta suficiente para absorber esta demanda adicional, con más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas.

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De cara a este acontecimiento, el Gobierno contará con un Plan especial de Seguridad y un Plan específico de Protección Civil, con especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.

El Ejecutivo ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara), el observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como centro de seguimiento oficial del eclipse total solar del 12 de agosto. El observatorio acogerá los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo.