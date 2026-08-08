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España

Interior reitera que los controles a viajeros desde Italia son aleatorios y no sistemáticos

Efe
08/08/2026 14:11
La Policía Nacional ha efectuado este sábado controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia
La Policía Nacional ha efectuado este sábado controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia
EFE
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El Ministerio del Interior ha reiterado este sábado que los controles fronterizos que se están llevando a cabo a viajeros procedentes de Italia desde las 00.00 horas de hoy son aleatorios y no fronterizos.

Fuentes del Ministerio han indicado que los controles se realizan en la puerta de avión (salida de la pasarela de acceso a la aeronave) "sin que conlleve una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior".

Añaden que en función del número de pasajeros de cada vuelo, se dispone del número adecuado de policías de Frontera encargados de realizar cada control.

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Los agentes fronterizos realizan los controles de "forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países y verifican el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen; es decir, si disponen de pasaporte válido en vigor y, en su caso, de visado o tarjeta de residencia.

"Se pretende en todo momento la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía, de manera que los nacionales de estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave", precisa Interior.

Y explica que en caso de que surjan dudas sobre el cumplimento de los requisitos y sea necesario realizar un control en profundidad sobre algún pasajero, éste es acompañado al puesto fronterizo para, de manera discreta, realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias.

Si se da el caso, se tramitaría la denegación de entrada o el procedimiento que se precise. "Todo ello con respeto de las garantías y derechos que establece la normativa de extranjería", concluye Interior. 

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