El Senado avisa por carta a Marlaska, Robles y Albares de las consecuencias de no comparecer

Pedro Rollán, presidente del Senado Archivo El Ideal Gallego

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado sendas cartas a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la cámara sin justificarlo debidamente.

El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha citado a comparecer a los ministros en sus respectivas comisiones de los próximos días 12, 13 y 17 de agosto para que den cuenta de la situación derivada de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y también registró estas peticiones en la cámara baja.

Estos ministros, aparte del titular de Presidencia, José Luis Bolaños, solicitaron comparecer a petición propia en el Congreso y lo harán la última semana de agosto, según comunicó ayer el Gobierno que ha decidido hacerlo en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso.

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Rollán recuerda en la misiva que la función de control parlamentario constituye una competencia atribuida por la Constitución a las Cortes Generales "en su conjunto" y, de igual manera, señala que el ordenamiento constitucional "no establece una posición de prevalencia entre el Congreso y el Senado en el ejercicio de la función de control del Gobierno".

Explica además, que tanto el Congreso como el Senado ejercen "en igualdad de condiciones" la función de control del Gobierno y los ministros "no pueden elegir libremente" ante qué Cámara comparecer.

Por tanto, de no acudir a estas comparecencias, "sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales", podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan.