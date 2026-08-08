El Gobierno de Ceuta pide tranquilidad ante una posible entrada masiva el 15 de agosto

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca EFE

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reconocido este sábado el temor existente entre los ciudadanos ante la posibilidad de que el próximo 15 de agosto pueda producirse una nueva entrada masiva desde Marruecos, aunque ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha confiado en que el Gobierno central adopte las medidas necesarias para impedir que se repita la situación del pasado 30 de julio.

Vivas ha admitido que la preocupación de los ceutíes es comprensible después de que la entrada masiva de finales de julio pusiera de manifiesto, a su juicio, la vulnerabilidad de la frontera.

Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, el presidente ceutí ha explicado que la Ciudad Autónoma no dispone de capacidad suficiente para garantizar por sí sola que una situación similar no vuelva a producirse, por lo que ha trasladado esa responsabilidad al Gobierno de la nación.

Expulsado de España por entrar en una vivienda en Ceuta y meterse en la cama de una mujer Más información

“Espero que el Gobierno cumpla con su obligación”, ha afirmado Vivas, quien ha reclamado que se adopten medidas preventivas, disuasorias y de reacción que permitan afrontar cualquier eventualidad.

Vivas ha insistido en que la prioridad debe ser evitar que vuelva a producirse una situación que ha definido como un “trauma” para la ciudad.

“Espero, por tanto, que se tomen las medidas de índole preventiva, disuasorias y de reacción que sean pertinentes para que ni el 15 de agosto ni nunca volvamos a vivir un trauma como el que vivimos el pasado 30 de julio”, ha manifestado.

Se multiplican en Marruecos las convocatorias para una entrada masiva a España Más información

El presidente de Ceuta ha vinculado esta preocupación con la necesidad de reforzar el control de la frontera y aumentar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta y ha reclamado que el Ejército mantenga su presencia en las calles mientras persista la situación de excepcionalidad, como elemento de seguridad y tranquilidad para los ciudadanos.

Pese al escenario actual, ha insistido en que el mensaje que quiere trasladar a los ceutíes es de confianza y ha asegurado que espera que las medidas que corresponden al Estado permitan afrontar con garantías los próximos días.

La Ciudad, ha añadido, seguirá reclamando una respuesta acorde con la situación y mantendrá la “lealtad institucional, la responsabilidad y el sentido de Estado”.