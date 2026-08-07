Los hijos de las víctimas del fuego mortal de Los Gallardos exigen investigar la falta de avisos

Una imagen de la superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos,el pasado mes de julio EFE

Los familiares de las catorce personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) han comparecido este viernes ante el juzgado de Vera, donde parte de ellos han denunciado la falta de avisos durante la emergencia y han exigido una investigación exhaustiva sobre los hechos.

La sesión, organizada por la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, ha consistido en un trámite procedimental para informar a los allegados de sus derechos y ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa para reclamar o ejercer la acusación en un futuro juicio.

Según fuentes judiciales, las comparecencias se han llevado a cabo en su inmensa mayoría de forma telemática debido a la residencia en el extranjero de los afectados, aunque algunos familiares han acudido presencialmente a la sede judicial.

A la salida del juzgado, Thomas-Wolf Verdonckt, hijo del empresario belga Stanislas Verdonckt, de 63 años, fallecido en el siniestro, ha confirmado en declaraciones a Canal Sur su intención de ser parte activa en el proceso.

"He hecho mi declaración ante el juez. Creo que este caso merece una investigación muy detallada y exhaustiva, y voy a personarme en la causa", ha aseverado.

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Se ha reafirmado en la denuncia que viene manteniendo desde el inicio de la tragedia y en que poco antes de las 21.00 horas del jueves en el que se desató el fuego, cuando las llamas ya avanzaban hacia Bédar (Almería), habló con su padre y nadie le había alertado del peligro inminente ni de la necesidad de evacuar.

"Quiero que la investigación siga su curso y revele lo que pasó", ha sentenciado al ser preguntado por una posible negligencia en la respuesta.

En la misma línea se ha pronunciado la hija de Tita y Fran, un matrimonio de nacionalidad inglesa que también perdió la vida cercado por las llamas.

Ha señalado que su comparecencia ha sido muy breve y que aún debe valorar con el resto de su familia si se personarán como acusación, pero se ha mostrado convencida de que hubo fallos en la alerta ciudadana.

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"Creo que sí falló algo. Con más tiempo, la situación habría sido diferente y, posiblemente, mis padres estarían aquí", ha lamentado.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han precisado que aún no se puede confirmar la decisión del total de los afectados por encontrarse la diligencia en curso, otras fuentes del caso han señalado que la previsión es que la gran mayoría de los familiares termine formalizando su personación en las diligencias, sobre las cuales pesa el secreto de sumario.