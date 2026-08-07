La seguridad en Ceuta se refuerza con el envío de más antidisturbios

Varios niños migrantes duermen en las naves del Tarajal EFE

Las fuerzas de seguridad van a reforzar su presencia en Ceuta con el despliegue en las próximas horas de nuevos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, integrada por 45 policías, según ha informado este viernes el Ministerio del Interior.

Precisamente, este refuerzo se produce tras los numerosos mensajes que están circulando en los últimos días en las redes sociales marroquíes en los que se llama a una nueva entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto, que sucedería a la de hace una semana, cuando decenas de miles de personas pasaron la frontera de Marruecos con Ceuta.

Redes sociales como Facebook, Instagram o Tik Tok se han vuelto a llenar de mensajes con lemas como 15/08 o “al-hajma” (la ofensiva, la embestida), con la fronteriza Fnideq (Castillejos) como punto de partida, mensajes que están estudiando las fuerzas de seguridad españolas.

El refuerzo de los 45 agentes se suma a los ya enviados por la Policía Nacional a Ceuta desde el pasado 30 de julio.

Así, ese mismo día se incorporaron tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se sumaron en días posteriores equipos de la UIP Central y de la unidad Málaga hasta completar una dotación de 225 efectivos dedicados a labores de seguridad ciudadana en Ceuta.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras desplazó un equipo compuesto por 6 especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación, mientras que la de Información envió un equipo compuesto por otros 6 agentes.

Además, se ha activado un mecanismo de servicios extraordinarios (con retribuciones económicas complementarias) que permiten a los miembros de la UIP y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con sede en Ceuta ampliar de manera voluntaria las horas de trabajo, lo que ha posibilitado una mayor presencia de la Policía Nacional en las calles de la Ciudad Autónoma de Ceuta, asegura Interior.

Por su parte, la Guardia Civil mantiene los distintos refuerzos que su dotación en Ceuta ha recibido desde el pasado 30 de julio.

De este modo, la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Ceuta, dedicada a la vigilancia fronteriza, se ha reforzado con tres pelotones (60 agentes en total), mientras que la unidad de Seguridad Ciudadana de la ciudad autónoma cuenta con 160 guardias civiles más procedentes de diferentes unidades de Andalucía y la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Ceuta.

Dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía se han sumado a la unidad con sede en Ceuta.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (2 medias y 4 tipo zodiac) se unió el viernes 31 de julio el buque Duque de Ahumada, con una dotación de 12 guardias civiles. Además, se incorporaron 5 patrones de embarcación, 3 mecánicos-marineros y pilotos de drones.

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil en Ceuta se ha reforzado con un helicóptero y este fin de semana se incorporará un grupo de drones.