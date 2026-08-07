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España

Fallece un migrante que intentaba entrar a Ceuta en parapente y cayó al mar

Efe
07/08/2026 14:13
Migrantes intentan saltar la valla de Ceuta
Migrantes intentan saltar la valla de Ceuta
EFE
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La Guardia Civil de Ceuta ha recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un joven migrante subsahariano que se había precipitado al mar con un parapente con el que había pretendido la entrada ilegal en Ceuta, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

El sucesos se ha producido alrededor de las 08:00 horas de esta mañana cuando los agentes advirtieron la presencia de una persona que trataba de acceder a la ciudad en un parapente procedente de las montañas de Benzú, en la bahía norte.

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El migrante, según los primeros indicios, pretendía aterrizar en una zona próxima a la frontera norte pero presuntamente no pudo controlar el aparato y acabó cayendo al agua.

La Guardia Civil acudió rápidamente al lugar al estimar que podía encontrarse con vida pero al llegar advirtió que había fallecido.

El cuerpo ha sido trasladado a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, tratándose de un joven subsahariano.

La Guardia Civil ha constatado que migrantes subsaharianos están protagonizando intentos de entrada aislados mediante este método, sobre todo desde el pasado año, habiéndose registrado ya varios accidentes de estas personas debido a las escasas nociones para utilizar este tipo de aparatos.

Se trata del primer fallecimiento de un migrante intentando entrar en la ciudad mediante este método. 

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