El Gobierno hará las primeras reubicaciones de menores desde Ceuta “en pocas semanas”

Sira Rego informa de la postura del Gobierno sobre el reparto de menores EFE

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha adelantado este viernes en Ceuta que esperan poder realizar las primeras reubicaciones de menores desde Ceuta a otras autonomías en “pocas semanas” y ha elevado a 1.342 niños la cifra que la Policía Nacional ha censado ya.

En rueda de prensa, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de una partida presupuestaria para la acogida “solidaria y vinculante” de estos menores, para lo cual se convocará una Comisión Sectorial de Infancia la próxima semana y una Conferencia Sectorial de Infancia para finales del mes de agosto.

“La intención es habilitar esa partida con carácter urgente y comenzar con la acogida en la península de estos menores en coordinación con el resto de comunidades autónomas”, ha advertido.

Sira Rego ha advertido que para que el proceso de salidas se haga de la manera “más eficiente”, a partir del próximo 16 de agosto, un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia estará en Ceuta “con carácter permanente para que el procedimiento de acogida sea lo más rápido posible”.

La ministra ha dejado claro que la situación actual es “compleja y muy complicada” y ha dicho que la cifra de 1.342 niños censados se incrementará porque “se sigue con el proceso que está siendo complicado por el volumen de llegadas y la situación de cierto desborde que requiere un trabajo pausado pero constante para empezar a trabajar con los procesos de acogida”.

De hecho, este mismo viernes se ha habilitado un segundo colegio público para la acogida de menores “y seguimos tratando de poner en marcha otros espacios para atender a estos niños y niñas y facilitar que el procedimiento se haga de manera más ágil y con más garantías”.

En la calle

En relación con los menores que todavía permanecen en la calle, Rego ha asegurado que el Gobierno trabaja para que “todos los niños y todas las niñas sean atendidos”, aunque ha admitido que el procedimiento requiere tiempo por el volumen de expedientes pendientes.

Ha explicado que la prioridad se está dando a los perfiles más vulnerables, especialmente niñas y menores de 13 años, al considerar que el perfil migratorio ha cambiado respecto a la crisis de 2021.

“Han llegado más niñas no acompañadas y más niños muy pequeños. El procedimiento establece primero atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos los menores en Ceuta”, ha asegurado.

Preguntada por las cifras que manejan distintas asociaciones vecinales, que elevan el número de menores presentes en la ciudad por encima de los datos oficiales, hasta los 4.800 solo en la barriada del Príncipe, la ministra ha evitado pronunciarse y ha defendido que únicamente deben ofrecerse datos confirmados tras el proceso de registro policial.

“Tenemos que ser muy rigurosos con las cifras. Lo que estamos haciendo es generar el procedimiento para que afloren estos niños, se acerquen a la Policía, procedan al registro y podamos habilitar las infraestructuras para atenderlos”, ha indicado.

Respecto a los menores cuyos progenitores soliciten la reunificación desde Marruecos, Rego ha reiterado que la prioridad será siempre la reunificación familiar, aunque cada caso será estudiado de forma individual por equipos especializados para garantizar “el interés superior de la infancia”.