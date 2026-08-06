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España

Galicia demanda al Gobierno una política migratoria “consensuada” tras lo sucedido en Ceuta

La consellería de Política Social pide al Ejecutivo central más recursos para poder atender a los menores migrantes

Agencias
06/08/2026 16:16
Fabiola García interviene durante un pleno del parlamento
Fabiola García interviene durante un pleno del parlamento
EFE
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La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha demandado al Gobierno una política migratoria “seria” y “consensuada” con todas las comunidades, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

En una visita al Punto de Encontro Familiar de Lalín, la conselleira ha deseado que no se prolongue la situación durante mucho tiempo y ha exigido al Ejecutivo central “un control claro de fronteras”.

Asimismo, además del consenso con las comunidades, ha pedido más financiación para que las autonomías puedan seguir atendiendo a los menores migrantes.

Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que su partido va a “cumplir la ley” en la distribución entre las comunidades autónomas de menores inmigrantes procedentes de Ceuta pero no aceptará “un reparto unilateral” por parte del Gobierno “en el que se excluya a determinadas comunidades, como País Vasco o Cataluña”.

Además, ha considerado que es “muy importante” determinar la filiación de esos menores, para determinar si lo son o no, porque en la reciente regulación de inmigrantes “un número muy elevado de supuestos menores, cuando tuvieron que entregar la documentación, resultaron ser mayores”.

Prado ha instado a realizar ese proceso de filiación “por interés superior del menor”, ya que “van a ir a centros de acogida y es importante que todos sean menores por su propia seguridad”, ha asegurado en una rueda de prensa este jueves en el Parlamento gallego.

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