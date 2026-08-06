El PP acusa a Sánchez de querer cerrar la crisis de Ceuta sin identificar a los migrantes
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este jueves al Gobierno de querer cerrar la crisis de Ceuta sin haber identificado a todas las personas que han entrado de forma irregular ni descartar posibles amenazas a la seguridad nacional.
Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco al ser preguntada por este asunto y por las discrepancias de su partido con Vox, formación con la que los populares gobiernan en cinco comunidades y que rechaza cualquier reparto de menores migrantes.
Además, ha recalcado que el PP no acepta "ninguna lección" del Gobierno socialista sobre este asunto tras recordar que sus socios parlamentarios, PNV y Junts, han anticipado ya su rechazo a un posible reparto de menores en sus comunidades.
"La pantalla, a día de hoy, es saber quiénes son estos 5.000, si tienen antecedentes penales, si se nos ha colado algún lobo solitario y yihadista, si hay mayores que puedan ser devueltos y si hay menores que no son vulnerables y que pueden ser devueltos a sus familias", ha remarcado.
La dirigente popular ha reprochado a Sánchez, al que considera "responsable de todo lo que ha pasado", que quiera "pasar página mientras disfruta de unas vacaciones en La Mareta (Lanzarote) "pagadas por todos", pese a que, en su opinión, "la crisis de seguridad todavía no ha terminado".
También ha defendido el retorno de quienes han entrado irregularmente y no tengan derecho a permanecer en España, de acuerdo con el Pacto Migratorio y Asilo de la Unión Europea, y ha advertido de que la situación podría volver a repetirse si el Gobierno no asume responsabilidades.