El PP acusa a Sánchez de querer cerrar la crisis de Ceuta sin identificar a los migrantes

Una semana después de que se desatara la crisis migratoria que hizo a todo el mundo volver los ojos hacia la España africana, Melilla ha recuperado la normalidad en sus fronteras EFE

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este jueves al Gobierno de querer cerrar la crisis de Ceuta sin haber identificado a todas las personas que han entrado de forma irregular ni descartar posibles amenazas a la seguridad nacional.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco al ser preguntada por este asunto y por las discrepancias de su partido con Vox, formación con la que los populares gobiernan en cinco comunidades y que rechaza cualquier reparto de menores migrantes.

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Además, ha recalcado que el PP no acepta "ninguna lección" del Gobierno socialista sobre este asunto tras recordar que sus socios parlamentarios, PNV y Junts, han anticipado ya su rechazo a un posible reparto de menores en sus comunidades.

"La pantalla, a día de hoy, es saber quiénes son estos 5.000, si tienen antecedentes penales, si se nos ha colado algún lobo solitario y yihadista, si hay mayores que puedan ser devueltos y si hay menores que no son vulnerables y que pueden ser devueltos a sus familias", ha remarcado.

La dirigente popular ha reprochado a Sánchez, al que considera "responsable de todo lo que ha pasado", que quiera "pasar página mientras disfruta de unas vacaciones en La Mareta (Lanzarote) "pagadas por todos", pese a que, en su opinión, "la crisis de seguridad todavía no ha terminado".

También ha defendido el retorno de quienes han entrado irregularmente y no tengan derecho a permanecer en España, de acuerdo con el Pacto Migratorio y Asilo de la Unión Europea, y ha advertido de que la situación podría volver a repetirse si el Gobierno no asume responsabilidades.