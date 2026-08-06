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España

Ceuta alerta de un llamamiento por redes a una nueva entrada masiva el 15 de agosto

Otr Press
06/08/2026 15:16
Migrantes en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos
Migrantes en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos
EFE
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El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha afirmado que el Ejecutivo central conoce y le "consta" el llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva de migrantes ilegales desde Marruecos y ha subrayado que entiende que el Estado pondrá a disposición los medios para que la situación del 30 de julio no vuelva a repetirse en la ciudad autónoma.

"Nos consta que el Gobierno conoce esta posible situación", ha indicado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, al ser preguntado si han abordado en la Junta de Seguridad con las distintas administraciones esta posibilidad de una nueva entrada masiva prevista para el 15 de agosto.

Una semana después de que se desatara la crisis migratoria que hizo a todo el mundo volver los ojos hacia la España africana, Melilla ha recuperado la normalidad en sus fronteras

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Según ha explicado, son una "serie de informaciones que parece ser" que llegan "a través de redes sociales" y antes las que Ceuta ha trasladado también su preocupación. "Nos preocupa y, sobre todo, nos inquieta que pudiera pasar algo similar", ha dicho.

En este contexto, Ramírez ha señalado que, una semana después de la crisis migratoria, la situación sobre la ciudad autónoma sigue siendo de "colapso" y está "desbordada" ante los menores migrantes no acompañados que siguen en la calle, sin sitio donde acogerles. "Nuestras capacidades están totalmente desbordadas. Ahora mismo se están atendiendo a más de 1.000 menores no acompañados. Esto supera en un 2.000% nuestra capacidad en situación de contingencia", ha precisado.

Así, ha indicado que el gobierno autonómico trabaja "a marcha forzada para habilitar espacios de emergencia", como los colegios que pondrá a disposición el Ministerio de Infancia, "para poder atender de la mejor manera posible a los diferentes menores". Al mismo tiempo, ha denunciado que "sigue habiendo una inseguridad muy importante en la ciudad" porque "hay miles de personas aún que están por las barriadas, deambulando, sin dónde dormir, sin qué comer, sin tener sus necesidades básicas cubiertas".

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