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España

Marlaska insiste en que no hubo "ningún informe" ni "ningún aviso" de inteligencia sobre Ceuta

Efe
04/08/2026 15:23
Fernando Grande-Marlaska, tras asistir a la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis migratoria ocurrida en Ceuta
Fernando Grande-Marlaska, tras asistir a la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis migratoria ocurrida en Ceuta
EFE/ Chema Moya
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado este martes que no hubo ningún informe ni aviso por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que advirtiera de que pudiera producirse una entrada masiva de personas como la que tuvo lugar en Ceuta la pasada semana, ni siquiera como la que hubo en 2021.

Marlaska ha ofrecido esos datos en la rueda de prensa tras participar en la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) tras elogiar el papel y la labor del CNI y de los servicios de información.

CEUTA, 03/08/2026.- Los entre 3.500 y 5.000 migrantes, según el Gobierno de Ceuta, que la Delegación del Gobierno ha rebajado este lunes a 2.500, que aún no han retornado a Marruecos viven en las calles de la ciudad, la mayoría de ellos de la caridad o las aportaciones ciudadanas. EFE/Reduán

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El ministro ha recalcado que si hubiera existido un aviso de una situación parecida a la de 2021, cuando entraron a Ceuta 10.000 personas, hubiera llegado a las más altas instancias, y eso no ocurrió.

"No es ninguna censura a nadie. Hay cuestiones que pasan, y esto no es censurar a nadie. Reconozco el trabajo importante, relevante para la seguridad de todos nosotros que realizan los servicios de información", ha dicho Marlaska antes de reiterar que no había "ningún informe" ni "ningún aviso" sobre que pudiese ocurrir algo similar a lo acontecido en Ceuta.

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En caso de que se hubiera sabido, ha proseguido, "se habría conformado una reunión absolutamente de emergencia para tomar las medidas necesarias" para prevenir la situación.

"No jugamos en términos de testosterona"

Marlaska ha subrayado que, tras la crisis de la semana pasada, tanto la Unión Europea como Marruecos ven a España como "un socio fiable", lo que les permite ser "muy eficaces en la lucha contra la inmigración irregular".

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Así, sobre Marruecos ha dicho: "Si no nos ven como un socio fiable, como un socio que realmente trabaja, que lo que dice lo hace y que está para garantizar los derechos también de las personas más vulnerables, entenderéis que quizá no hubiera aceptado el retorno en los términos que ha acontecido".

Y ha añadido que España no juega "en términos de testosterona", sino en "ser eficaces" y en los términos de "derechos humanos y libertades fundamentales".

Sobre los presuntos avisos de Marruecos sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, el ministro ha respondido: "No sé a quién avisaron".

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