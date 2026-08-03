Fallece Pablo Vázquez, presidente de la fundación del PP y asesor de Feijóo

El presidente de la Fundación, Pablo Vázquez, junto a Feijóo Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este lunes del fallecimiento de su asesor Pablo Vázquez, que presidía la fundación Reformismo 21 vinculada al partido.

Pablo Vázquez Vega, licenciado en Derecho y doctor en Economía, fue subsecretario del Ministerio de Sanidad entre 2002 y 2004 con Ana Pastor, que años después le recuperó como presidente de Renfe (2014-2016) cuando ella era ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy. También fue diputado del Congreso, presidente de INECO y director ejecutivo de Fedea.

Feijóo le encargó liderar la Fundación Reformismo 21 como el 'think tank' de referencia del PP, sustituyendo a la FAES de José María Aznar después de que ésta entidad renunciase al estatus de entidad vinculada jurídicamente al partido.

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"Siento mucho tener que comunicar que ha fallecido Pablo Vázquez, presidente de Reformismo21. Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso", ha escrito el líder del PP en sus redes sociales.

Reformismo21, creada en 2023, tiene su origen en la fundación democristiana Humanismo y Democracia y sucedió a la Fundación Concordia y Libertad, que se centraba en la cooperación internacional. Su consejo asesor lo preside el propio Feijóo y cuenta con exministros del PP como Fátima Báñez, Elena Pisonero y Román Escolano. Como fundación de cabecera del PP, es objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas al recibir subvenciones públicas.