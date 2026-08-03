El Ejército transporta a centenares de personas desde las barriadas de Ceuta de vuelta a la frontera

Medios desplegados intentaban detener a un migrante este domingo en Ceuta EFE

Las Fuerzas Armadas desplegadas en las calles de Ceuta en busca de las personas migrantes irregulares que continúan en la ciudad tras la entrada masiva transportaron de vuelta a la frontera del Tarajal a centenares de magrebíes ayer por la mañana.

Los migrantes continuaban deambulando por las barriadas periféricas de la ciudad. Centenares de ellos, en la carretera de Benítez, que conduce al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en la carretera de la pedanía de Benzú, próxima a la otra frontera de Ceuta con Marruecos, la de Beliones.

Las unidades de Regulares y de La Legión del Ejército de Tierra se dirigieron a la pedanía de Benzú, donde retuvieron a un grupo de más de 50 migrantes. A las 12.00 horas, llegaron a la zona dos furgones militares donde cargaron al medio centenar de personas, a las que dirigieron hacia la frontera del Tarajal, para que retornen a Marruecos por su propio pie.

El PP exige Pedro Sánchez que aclare qué “falló” con Marruecos Más información

Más de 200 migrantes, muchos de ellos de origen subsahariano, se encontraban retenidos por el Ejército y la Policía Nacional en la playa del Trampolín, a escasos metros del CETI. El objetivo de los cuerpos de seguridad es que los migrantes no se desplazasen al centro, a las barriadas de la ciudad o al centro de acogida, saturados con más de mil residentes pese a sus 512 plazas.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, cifró a primera hora de ayer en una entrevista concedida a Telecinco “entre 3.000 y 5.000” los migrantes que continúan en la ciudad tras la entrada masiva. A mediodía de ayer, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, rebajó esa cifra a 2.500, actualizó en su intervención en TVE.

Albares destaca la ayuda de Rabat para "minimizar" la crisis de Ceuta Más información

Fuentes del Ejecutivo autonómico señalaron que el cálculo aproximado indica que todavía permanecían en Ceuta varios miles de personas que no quisieron aceptar el retorno a su país de origen, a pesar de que se facilitó su traslado en autobuses.

Los equipos forenses realizaron ya la autopsia a 22 de los migrantes fallecidos durante la entrada masiva mientras la Guardia Civil continúa con el proceso de identificación de los muertos, –72 según la Delegación del Gobierno y 88 según el Gobierno ceutí– que fueron recogidos del mar.

Mientras, la denuncia de un portal político que señala que las “madres buscan a sus hijos tras la tragedia de Ceuta… y (Aziz) Ajanuch parte en su avión privado hacia Mallorca”, refleja la indignación que provocó en Marruecos la decisión del primer ministro de viajar a la isla española de vacaciones cuando ya había estallado la mayor crisis migratoria del país.

La vigilancia y los medios de contención reducen al mínimo las entradas a nado en Ceuta Más información

Decenas de miles de personas se dirigían hacia Fnideq (Castillejos en castellano) para cruzar la frontera con Ceuta cuando Ajanuch asistía, a pocos kilómetros, a la ceremonia por el 27 aniversario de la entronización de Mohamed VI. En su marcha, los migrantes avanzaban por las proximidades del palacio real sin que las fuerzas de seguridad que habían tomado la zona para proteger al monarca y sus invitados se lo impidieran.

Miles habían llegado ya a la frontera con Ceuta cuando terminó la ceremonia y las imágenes de los migrantes recorrían el mundo. Eso no impidió que Ajanuch subiera a su avión privado para iniciar sus vacaciones familiares en Mallorca.

La noticia provocó una gran indignación en el país tras cuatro días de silencio oficial sobre un éxodo migratorio sin precedentes solo roto por un comunicado del Ministerio del Interior en la noche del domingo para atribuir la tragedia a “factores superpuestos”, desde las redes sociales a decisiones de la Justicia española.

El Gobierno de Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva Más información

“Con Ajanuch, habremos alcanzado un récord de irresponsabilidad, después de que sus cuentas bancarias obtuvieran ganancias inimaginables”, denunciaba en su cuenta de Facebook la activista de derechos humanos y profesora universitaria Latifa Bouhssini, según recoge el diario digital 'Lekome'.

La página ‘Choque político’ fue más allá. “Madres buscan a sus hijos tras la tragedia de Ceuta, y Ajanuch parte en su avión privado hacia Mallorca”, denunció.

La web crítica no cuestiona el derecho del jefe del Ejecutivo de viajar en sus vacaciones, sino el momento elegido, cuando el país esperaba una explicación sobre la salida masiva de marroquíes por la frontera norte del país y cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había acudido a Ceuta, el mismo viernes.