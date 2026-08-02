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España

La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos

Efe
02/08/2026 10:19
Un grupo de migrantes, tras ser devueltos a Marruecos
Un grupo de migrantes, tras ser devueltos a Marruecos
EFE
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Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves.

Además, la cifra de fallecidos asciende este domingo a 71, han indicado a EF fuentes policiales.

FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI

Aumentan las denuncias de desaparecidos en la entrada masiva a Ceuta que ya deja 67 muertos

Más información

En estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que habrían entrado y salido en más de una ocasión, según han precisado las fuentes.

Tras la entrada masiva en Ceuta ocurrida el jueves, decenas de miles de personas han partido de vuelta hacia la frontera para regresar a Marruecos debido a la presión de las Fuerzas de Seguridad y el anuncio de un acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación.

La ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas, ha sido otro de los factores que ha impulsado la salida ordenada de miles de personas. 

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