La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos

Un grupo de migrantes, tras ser devueltos a Marruecos EFE

Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves.

Además, la cifra de fallecidos asciende este domingo a 71, han indicado a EF fuentes policiales.

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En estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que habrían entrado y salido en más de una ocasión, según han precisado las fuentes.

Tras la entrada masiva en Ceuta ocurrida el jueves, decenas de miles de personas han partido de vuelta hacia la frontera para regresar a Marruecos debido a la presión de las Fuerzas de Seguridad y el anuncio de un acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación.

La ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas, ha sido otro de los factores que ha impulsado la salida ordenada de miles de personas.