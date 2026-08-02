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España

El Gobierno eleva a 72 el número de migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta 

El delegado indica que se acelerarán los retornos de las personas llegadas de forma irregular en los últimos días

Agencias
02/08/2026 21:48
Una madre recibe en Castillejos a su hijo que había cruzado a Ceuta
Una madre recibe en Castillejos a su hijo que había cruzado a Ceuta
EFE
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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, cifró ayer en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del pasado jueves. En una comparecencia ante los medios, el delegado del Gobierno lamentó el fallecimiento de estas “personas inocentes” que han perdido la vida intentando acceder a ciudad.

Además, Pérez Triano aseguró que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos “lo antes posible”. Según explicó, se incrementó la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Sobre la situación en la calle, el delegado del Gobierno reiteró que actualmente “queda mucha menos gente de la que entró” y que se produjeron “muchísimas salidas”, si bien admitió la dificultad de poder ofrecer datos definitivos.

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Respecto a la atención humanitaria a las personas migrantes, Pérez Triano explicó que se trabaja con el Ministerio de Inclusión y Migraciones para dar cuanto antes una atención adecuada, aunque reconoció que la situación ha desbordado los recursos disponibles. Indicó que se está suministrando agua, se activó la Cruz Roja y se están gestionando los recursos para poder atender las necesidades básicas.

El delegado también lamentó la presencia en Ceuta de “grupos de extrema derecha” que, según dijo, solo han acudido a la ciudad “con el único objetivo de aprovecharse de las dificultades para sembrar odio, división y miedo”. “Ceuta es una tierra de convivencia, de diversidad y de respeto. No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios”, remarcó.

FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI

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Por último, el delegado del Gobierno en Ceuta señaló que no se tuvo “ningún tipo de información” previa sobre la entrada masiva hasta que se empezó a ver a las personas acceder por la frontera “de esa manera”, y ha apuntado que la ciudad se encuentra ya en una situación “que no tiene nada que ver con las primeras 24 horas”.

La cifra de muertos, por encima de los cien, según la AUGC

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) elevó a más de un centenar el número de fallecidos en la entrada masiva a Ceuta del pasado jueves, en su mayoría por ahogamiento, y señaló que cerca de 60.000 personas intentaron acceder a través del perímetro y considera que ha habido unos 48.000 retornos ya materializados a territorio marroquí. “Detrás de cada cifra hay una tragedia humana y detrás de cada rescate, de cada cadáver recuperado en el mar y de cada noche interminable, hay un guardia civil”, sostuvo la organización.

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