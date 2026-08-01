Reabren la frontera de Melilla tras 36 horas de cierre por la crisis migratoria

La tranquilidad ha vuelto a la valla fronteriza de Melilla EFE

El paso fronterizo de Beni-Enzar, único operativo entre España y Marruecos en Melilla, ha reabierto este sábado sus puertas tras 36 horas de cierre por la presión migratoria en la ciudad autónoma.

Fuentes policiales han informado a EFE de que esta reapertura será de forma gradual, con un paso de 20 en 20 vehículos para garantizar la seguridad de los viajeros y de los cuerpos policiales de ambos países.

Según ha podido presenciar EFE, la reapertura de la frontera terrestre se ha producido a las 10:30 horas de este sábado y el paso de los primeros vehículos ha sido celebrado en la misma puerta de la verja por algunos de los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que llevan bloqueados en Melilla desde el jueves por la noche.

Aplausos y el sonido del claxon de los vehículos han sido la banda sonora de esta reapertura, que se realizará por fases y, de momento, exclusivamente para el tránsito de vehículos de la OPE para aliviar la situación en la frontera, donde unos 600 vehículos llevan bloqueados desde el jueves por la noche.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Melilla, el procedimiento consistirá en permitir el acceso a la rampa de entrada y salida de grupos de aproximadamente veinte vehículos y, una vez que estos hayan superado el control de las autoridades marroquíes, se dará paso a una nueva tanda de vehículos.

La apertura gradual se irá modulando en función de como vaya evolucionando la situación y con base en criterios de seguridad.

Fuentes policiales han informado a EFE de que se ha adoptado esta medida de reapertura gradual de 20 en 20 vehículos para evitar aglomeraciones en la zona de seguridad y garantizar que esté despejada en caso de que sea necesario volver a cerrar por un intento de entrada de migrantes como los que se han producido en la zona desde el jueves por la noche.

Por ello, los agentes han ido dando paso a los vehículos con rapidez y agilidad antes de volver a cerrar la puerta fronteriza a la espera de que los veinte anteriores terminen el control de seguridad y accedan a la parte marroquí.

Alegría entre los viajeros

Mohamed, uno de los más de 2.000 viajeros de la OPE que se han visto atrapados por el cierre de la frontera, ha sido uno de los que más ha celebrado esta reapertura e, incluso, ha intentado colaborar con los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local que estaban reordenando el tráfico para ir dando paso a los vehículos embolsados de 20 en 20.

“Si nos van haciendo salir por lo menos poco a poco, podemos terminar el conflicto y esta crisis con gente que está aquí esperando, niños, mayores y personas enfermas”, ha dicho a EFE sin ocultar su alegría este hombre marroquí, uno de los primeros en la cola de vehículos, pues desembarcó en Melilla en el buque de Málaga el jueves por la noche.

Es uno de los viajeros de la OPE asiduos cada verano en la frontera de Melilla, ya que es de una zona cercana a la ciudad autónoma y viaja todos los años para ver a su familia. Por eso no le venía bien volver a la península para viajar por Algeciras (Cádiz), que era una de las alternativas para estas personas en caso de prolongarse la situación de bloqueo en la frontera.

Mohamed admite que estas 36 horas “atrapados” en Melilla han sido duras y “la gente ya estaba empezando a ponerse nerviosa” al no poder moverse ni asearse y sufrir inconvenientes como las picaduras de mosquitos “enormes” que hay en la zona y que “se han cebado” con sus hijos.

“Eso es mortal”, resume mientras se dirige a su vehículo con una amplia sonrisa porque, si todo marcha bien, podrá abrazar dentro de poco a los suyos, que los esperan al otro lado de la frontera.