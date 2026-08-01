Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Efe
01/08/2026 15:20
Ceuta, 01/08/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en la Delegación del Gobierno de Ceuta para hablar sobre la situación de inmigración ilegal en Ceuta y las medidas que se están llevando a cabo para frenar la masiva avalancha de personas procedentes de Marruecos. El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los últimos días asciende a 67, según los datos facilitados a EFE por fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. EFE/Reduan
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska 
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este sábado que "en 24 horas" se ha revertido la situación creada por la entrada irregular de más de 50.000 personas en Ceuta y que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad.

En una comparecencia tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el ministro ha dicho que es "muy difícil" que otros países hubieran hecho frente a una situación como ésta "con la misma eficacia" y ha subrayado la colaboración con las autoridades marroquíes.

Grande-Marlaska ha elevado a al menos 67 las personas muertas cuando intentaban entrar a nado en Ceuta desde el pasado jueves.

Ha criticado la posición "egoísta, insolidaria y poco responsable" de algunos países en esta crisis y ha recordado que España actuó de otra forma en situaciones como las de las fronteras de la Europa del Este en 2021 o Lampedusa (Italia) en 2023.

El ministro ha asegurado que en materia migratoria España "está perfectamente aliada en la lucha contra la inmigración irregular", pero ha añadido que "la voluntad prioritaria es salvar vidas" y ha reiterado el "esfuerzo" realizado por España para combatir a las mafias que trafican con los seres humanos.

Según Marlaska, ninguno de los que han entrado de forma irregular en Ceuta "tiene ninguna opción de regularización" y ha insistido en que en menos de 24 horas "la mayoría han retornado a su origen".

Para el ministro, España está situada "a la vanguardia" en política migratoria y ha recordado que en los últimos años se han reducido más del 40 por ciento las entradas irregulares por unas políticas de cooperación con los países de origen y tránsito de inmigrantes, una estrategia que, según ha dicho, "están copiando" países como Italia y Grecia.

Grande-Marlaska ha querido dejar claro que España ha revertido "sola esta situación, con la cooperación de Marruecos" y que el país vecino "no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España".

Ha criticado el "egoísmo" y la "falta de asunción de los valores de la Unión Europea" de algunos países que no están apoyando a España en una situación "difícil y compleja" y ha recordado que Ceuta no forma parte del espacio Schengen. "Estamos hablando de ignorancia, desconocimiento o mala fe", ha añadido.

Sin cifras concretas

El ministro ha afirmado que es "muy difícil" concretar el número de entradas irregulares a Ceuta desde el 30 de julio, aunque las ha cifrado entre 50.000 y 60.000 personas y ha dicho que "lo principal es que casi todos han salido ya y ahora hay una razonable normalidad y en un breve espacio de tiempo esperamos tener la normalidad absoluta".

Ha puesto en valor el trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y el Ejército y ha manifestado que la crisis no se da por cerrada, por lo que el despliegue de efectivos policiales y de medios se mantendrá.

En su opinión, lo ocurrido el 30 de julio ha sido "un ataque contra la integridad territorial" de España y de Ceuta pero ha dejado claro que "la situación ahora no tiene nada que ver con la de ayer porque la normalidad se está alcanzando", con ceutíes paesando, haciendo compras y negocios abiertos.

Incidentes poco relevantes

El ministro ha señalado que no se han producido "incidentes relevantes", no obstante, ha realizado un llamamiento "a la responsabilidad" de la sociedad ceutí que, a su juicio ha demostrado "entereza" y le ha pedido que hagan frente "a una minoría que manifiesta una voluntad agresiva y violenta".

También se ha referido al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), para decirle que el Gobierno "ha respondido a la emergencia" y que habrá medidas de carácter económico para ayudar a los comercios y establecimientos afectados por esta situación.

Sobre la posibilidad de que se repita en el futuro un episodio similar, teniendo presente el ocurrido en mayo de 2021, ha afirmado que "se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir, pero tenemos el músculo necesario para revertir la situación como ha sucedido en este caso".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inés Rey, en la inauguración de Mostrart 2026

Medio centenar de puestos llenan de artesanía los jardines de Méndez Núñez
Redacción
Manuel Vázquez Faraldo alcalde de Miño

Miño recibe a la enfermera Andrea Pérez tras ser distinguida por su investigación sobre inteligencia artificial y pacientes oncológicos
Redacción
Ceuta, 01/08/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en la Delegación del Gobierno de Ceuta para hablar sobre la situación de inmigración ilegal en Ceuta y las medidas que se están llevando a cabo para frenar la masiva avalancha de personas procedentes de Marruecos. El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los últimos días asciende a 67, según los datos facilitados a EFE por fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. EFE/Reduan

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta
EFE
El ideal gallego

La Xunta firma convenios con 17 entidades especializadas en diversidad para ofrecer transporte escolar adaptado
EP