Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este sábado que "en 24 horas" se ha revertido la situación creada por la entrada irregular de más de 50.000 personas en Ceuta y que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad.

En una comparecencia tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el ministro ha dicho que es "muy difícil" que otros países hubieran hecho frente a una situación como ésta "con la misma eficacia" y ha subrayado la colaboración con las autoridades marroquíes.

Grande-Marlaska ha elevado a al menos 67 las personas muertas cuando intentaban entrar a nado en Ceuta desde el pasado jueves.

Ha criticado la posición "egoísta, insolidaria y poco responsable" de algunos países en esta crisis y ha recordado que España actuó de otra forma en situaciones como las de las fronteras de la Europa del Este en 2021 o Lampedusa (Italia) en 2023.

El ministro ha asegurado que en materia migratoria España "está perfectamente aliada en la lucha contra la inmigración irregular", pero ha añadido que "la voluntad prioritaria es salvar vidas" y ha reiterado el "esfuerzo" realizado por España para combatir a las mafias que trafican con los seres humanos.

Según Marlaska, ninguno de los que han entrado de forma irregular en Ceuta "tiene ninguna opción de regularización" y ha insistido en que en menos de 24 horas "la mayoría han retornado a su origen".

Para el ministro, España está situada "a la vanguardia" en política migratoria y ha recordado que en los últimos años se han reducido más del 40 por ciento las entradas irregulares por unas políticas de cooperación con los países de origen y tránsito de inmigrantes, una estrategia que, según ha dicho, "están copiando" países como Italia y Grecia.

Grande-Marlaska ha querido dejar claro que España ha revertido "sola esta situación, con la cooperación de Marruecos" y que el país vecino "no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España".

Ha criticado el "egoísmo" y la "falta de asunción de los valores de la Unión Europea" de algunos países que no están apoyando a España en una situación "difícil y compleja" y ha recordado que Ceuta no forma parte del espacio Schengen. "Estamos hablando de ignorancia, desconocimiento o mala fe", ha añadido.

Sin cifras concretas

El ministro ha afirmado que es "muy difícil" concretar el número de entradas irregulares a Ceuta desde el 30 de julio, aunque las ha cifrado entre 50.000 y 60.000 personas y ha dicho que "lo principal es que casi todos han salido ya y ahora hay una razonable normalidad y en un breve espacio de tiempo esperamos tener la normalidad absoluta".

Ha puesto en valor el trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y el Ejército y ha manifestado que la crisis no se da por cerrada, por lo que el despliegue de efectivos policiales y de medios se mantendrá.

En su opinión, lo ocurrido el 30 de julio ha sido "un ataque contra la integridad territorial" de España y de Ceuta pero ha dejado claro que "la situación ahora no tiene nada que ver con la de ayer porque la normalidad se está alcanzando", con ceutíes paesando, haciendo compras y negocios abiertos.

Incidentes poco relevantes

El ministro ha señalado que no se han producido "incidentes relevantes", no obstante, ha realizado un llamamiento "a la responsabilidad" de la sociedad ceutí que, a su juicio ha demostrado "entereza" y le ha pedido que hagan frente "a una minoría que manifiesta una voluntad agresiva y violenta".

También se ha referido al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), para decirle que el Gobierno "ha respondido a la emergencia" y que habrá medidas de carácter económico para ayudar a los comercios y establecimientos afectados por esta situación.

Sobre la posibilidad de que se repita en el futuro un episodio similar, teniendo presente el ocurrido en mayo de 2021, ha afirmado que "se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir, pero tenemos el músculo necesario para revertir la situación como ha sucedido en este caso".