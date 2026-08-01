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España

Aumentan las denuncias de desaparecidos en la entrada masiva a Ceuta que ya deja 67 muertos 

Efe
01/08/2026 23:10
FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI
Cientos de Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta
EFE
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Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos.

Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.

Ceuta, 01/08/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en la Delegación del Gobierno de Ceuta para hablar sobre la situación de inmigración ilegal en Ceuta y las medidas que se están llevando a cabo para frenar la masiva avalancha de personas procedentes de Marruecos. El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los últimos días asciende a 67, según los datos facilitados a EFE por fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. EFE/Reduan

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Según han informado fuentes policiales, se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado en estos días los cadáveres de 67 personas y sólo se tiene conocimiento de que entre ellos había una mujer.

PALMA, 29/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a la prensa tras un despacho de trabajo como es habitual cada verano, con el rey Felipe VI, este miércoles en el Palacio de la Almudaina, en Palma.EFE/ Ballesteros

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La mayor parte de los fallecidos se ahogaron cuando intentaban alcanzar las costas de Ceuta en la entrada masiva del jueves.

Los 67 cadáveres fueron primero trasladados a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y posteriormente están siendo llevados al hospital militar.

Se espera la llegada de forenses para agilizar los trámites de las autopsias así como de expertos en la identificación para cotejar datos.

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