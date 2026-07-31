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España

Se elevan a 19 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta

Efe
31/07/2026 10:30
Cientos de jóvenes marroquíes tratan de cruzar la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta
Cientos de jóvenes marroquíes tratan de cruzar la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta
EFE
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El hallazgo en las últimas horas de otros cuatro cadáveres en el entorno de la frontera de Ceuta con Marruecos ha elevado a 19 la cifra de fallecidos cuando pretendían entrar a nado por el paso fronterizo ceutí, aunque no se descarta que ese número pueda aumentar.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que las 19 personas fallecidas se han encontrado en las inmediaciones del espigón fronterizo, por donde se produjo la entrada de miles de personas desde el país vecino.

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La cifra de fallecidos ha ido aumentando de forma progresiva, sobre todo debido al elevado número de personas que pretendieron entrar a nado a primeras horas de la mañana del jueves, a diferencia de lo ocurrido horas más tarde cuando los que accedían lo hacían a pie bordeando el espigón.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recuperado los cuerpos, en la jornada más trágica relacionada con fallecidos en el litoral ceutí.

Con estos fallecidos se eleva a 49 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta. Sólo en el mes de julio han sido 30 las personas que han perdido la vida ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad.

La cantidad de fallecidos supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos. 

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