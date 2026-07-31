Sánchez se abre a reformas legales tras el "ataque a la integridad territorial de España"

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este viernes la posibilidad de una reforma legal tras el "ataque a la integridad territorial de España" que considera que ha supuesto la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos.

Sánchez ha hecho estas consideraciones en una declaración con motivo de su visita a Ceuta ante la situación que se vive en la ciudad autónoma y en la que ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El jefe del Ejecutivo, que ha destacado la cooperación que ha habido con el gobierno local encabezado por Juan Jesús Vivas, ha lanzado un mensaje de apoyo a los ceutíes y ha afirmado que se hace cargo de su situación emocional.

"Ceuta es una ciudad española", ha enfatizado antes de considerar que lo sucedido estos días, especialmente el jueves, es "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

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Utilizar todos los recursos

Ante ello ha asegurado que el Gobierno utilizará todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.

Para Sánchez, el origen de la situación es una lectura interesada por parte de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente de las personas que lleguen a nado a territorio español al considerar que no existe una frontera física como sí la hay en una frontera terrestre.

Por ello, es por lo que ha señalado que el Gobierno analizará si hay que hacer alguna modificación legal, en referencia a la ley de Extranjería, para poder garantizar las repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.

Además, ha informado de que ha pedido a Salvamento Marítimo que, en colaboración con la Armada y la Guardia Civil, se desplieguen boyas en el mar que permitan visualizar la frontera entre España y Marruecos y desde el punto de vista administrativo se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo a la vez que se facilita la repatriación de quienes llegan a nado.

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Colaboración de Marruecos

Sánchez ha explicado igualmente que este viernes se ha reunido con carácter de urgencia la Comisión de Asilo para agilizar los expedientes de expulsión que faciliten esa repatriación.

En todo momento ha destacado la colaboración de Marruecos, a cuyas autoridades ha agradecido su voluntad para que se materialicen cuanto antes esas repatriaciones, y el dialogo "fluido y muy razonable" que ha habido en esta ocasión a diferencia de lo sucedido en la crisis migratoria de 2021.

No obstante, ha señalado que el Gobierno ha trasladado a su "aliado" marroquí que hay que agilizar los trámites para las repatriaciones y dar una respuesta mucho más contundente a lo sucedido.

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Sánchez ha explicado que se ha pedido a la policía local y a las autoridades de la ciudad que informen a los migrantes que continúen en ella que se ha abierto la frontera para que puedan regresar voluntariamente a Marruecos "cuanto antes".

Respecto a la situación de los menores que han llegado a Ceuta ha señalado que hay un marco legal seguro y certero para gestionar esta realidad y ha recordado que en la crisis de 2021, muchos padres y madres de menores marroquíes pidieron su regreso.

Se trata de un elemento que ha dicho que hay que incorporar en la interlocución con Marruecos.

Situación "inédita"

Para estar al tanto sobre el terreno de todo ese proceso Marlaska permanecerá durante unos días en Ceuta.

El presidente del Gobierno ha recalcado que ha habido durante este año una reducción de los flujos migratorios irregulares hacia España de un 36%, y que lo sucedido en Ceuta es una situación "inédita", un "repunte" que rompe esa dinámica.

Ha lamentado la pérdida de vidas humanas que ha habido en esta crisis migratoria y ha destacado que la política migratoria es central para su Ejecutivo y se ha desarrollado durante ocho años "con muchos esfuerzo, con recursos económicos y con mucha cooperación con los países de origen y tránsito".

También ha puesto en valor las inversiones del Estado en Ceuta desde que está al frente del Ejecutivo, y ha avanzado que el Gobierno analizará las ayudas que puede facilitar a los dueños de pequeños comercios de Ceuta que están cerrando a consecuencia de esta situación.