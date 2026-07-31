La frontera de Melilla sigue cerrada y se acumulan cientos de coches del Paso del Estrecho

Vista del paso fronterizo de Beni-Enzar este viernes a primera hora EFE

El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, sigue cerrado desde anoche, cuando quedó inoperativo por intentos de entrada de migrantes, mientras se acumulan cientos de vehículos y viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino.

Según ha podido comprobar EFE, sigue habiendo un importante trasiego de patrullas de la Guardia Civil en las inmediaciones del control fronterizo, algunas de ellas custodiando y abriendo camino a grandes camiones del Ejército que se dirigían hacia la valla.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que el operativo para intentar evitar las entradas irregulares ha finalizado pasadas las siete y media de la mañana de este viernes y “no es posible facilitar todavía una cifra definitiva” de cuántos migrantes podrían haber accedido a la ciudad, aunque ha desmentido el dato de “400, como mucho”, facilitado anoche por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

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Según la Delegación, ese dato “no se ajustaba a los datos de los que disponían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese momento” y “de hecho, a esa hora de la noche resultaba imposible ofrecer una cifra o estimación fiable, ya que el operativo se encontraba en pleno desarrollo y las actuaciones seguían en curso”.

Un buen número de ciudadanos han pasado la noche esperando para pasar la frontera y algunos de ellos han lamentado, en declaraciones a EFE, la falta de información sobre la reapertura.

“No nos dicen cuándo van a abrir y por eso no me muevo de aquí”, ha dicho un hombre a pocos metros de la puerta, cerrada a cal y canto, donde comienza una larga cola de coches que llegaron anoche en el barco procedente de Málaga, a los que se suman otros tantos que empezaban a llegar poco antes de las siete tras desembarcar en el puerto de Melilla procedentes de Motril (Granada).

Fuentes policiales han informado a EFE de que ambos barcos suman alrededor de medio millar de vehículos, ocupados por familias enteras que empiezan sus vacaciones viéndose “atrapados” en Melilla, como ha relatado a EFE una de ellas.

Todos los que van llegando preguntan a los agentes de movilidad y policías locales que ordenan el tráfico cuándo podrán pasar a Marruecos y todos reciben la misma respuesta: se desconoce por ahora cuándo la frontera podría reabrir sus puertas, tanto para el tránsito peatonal como rodado.

Todo dependerá de la presión migratoria al otro lado de la valla, aunque este viernes a primera hora la situación era relativamente tranquila en comparación con la noche del jueves, cuando hubo que cerrarla y se oían disparos y detonaciones de antidisturbios intentando frenar a numerosos grupos de migrantes que intentaban llegar de forma irregular a Melilla a la carrera o saltando la valla.

Según ha podido comprobar EFE, la situación también es muy tranquila en el dique sur, que ejerce como frontera terrestre y marítima entre España y Marruecos en la zona sur de Melilla, aunque permanece cerrado al tránsito como ayer jueves y sigue habiendo un importante despliegue policial.