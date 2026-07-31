España devuelve a más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron en Ceuta

Un grupo de personas escapa de las fuerzas antidisturbios marroquies EFE

Más de 37.500 migrantes de los más de 49.000 que entraron de forma irregular a Ceuta desde la madrugada del jueves retornaron ya a Marruecos, informó el Ministerio del Interior, ayer a las 15.30 horas. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska explicó que las salidas desde Ceuta al país vecino se estaban produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto.

Centenares de personas enfilaban ayer la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas. La ciudad permanece completamente cerrada en el aspecto comercial y laboral, de modo que todos los negocios siguen con sus persianas bajadas ante la inseguridad percibida tras esta entrada masiva.

La Cámara de Comercio local reclamó ayer tener “seguridad” para poder recuperar la normalidad comercial ante el cierre de los negocios y pidió ayudas urgentes y un plan de contingencia para la ciudad.

Mientras, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia seguían localizando cuerpos de las personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos. Hasta la noche de ayer habían recuperado 57 cadáveres.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta deja cifras de entradas irregulares superiores a las registradas en todo el año pasado en el conjunto de España, cuando se contabilizaron 36.775. El número de accesos supera con creces uno de los antecedentes más graves de la ciudad autónoma, en 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron irregularmente.

Ante esta situación, Felipe VI mantuvo conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación que ha llevado a Sánchez a abrirse a la posibilidad de una reforma legal tras el “ataque a la integridad territorial de España” que considera que supuso esta entrada masiva. Sánchez hizo estas consideraciones en una declaración con motivo de su visita a Ceuta.

El jefe del Ejecutivo, que fue recibido con insultos y gritos de “dimisión” por un grupo de más de un centenar de ciudadanos, destacó la cooperación conel gobierno de Vivas y lanzó un mensaje de apoyo a los ceutíes.

Sánchez aseguró que el Gobierno utilizará todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia. El líder del PSOE señaló que su Gobierno analizará si hay que hacer alguna modificación legal, en referencia a la ley de Extranjería, para poder garantizar las repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.