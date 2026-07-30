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España

Pedro Sánchez viaja este viernes a Ceuta ante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos

Efe
30/07/2026 22:14
NAVALUENGA (ÁVILA), 30/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), interviene durante su visita este jueves al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Burgohondo, instalado en la localidad abulense de Navaluenga, acompañado del Interior Fernando Grande Marlaska (i) y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d). EFE/ Raúl Sanchidrián
Pedro Sánchez (c), interviene durante su visita este jueves al Puesto de Mando Avanzado en  Navaluenga 
EFE
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación creada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, han informado fuentes del Ejecutivo.

Sánchez afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

Estaba previsto en principio que fuera el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien viajara a Ceuta, pero finalmente le acompañará el presidente del Gobierno.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE. Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta. EFE/Reduan Dris

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En esa visita, Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal, donde mantendrá una reunión con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Posteriormente acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a un encuentro de coordinación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.

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Sánchez mantuvo este jueves una conversación telefónica con Vivas en la que le habría trasladado la determinación de actuar para normalizar la situación.

En las últimas horas el Gobierno informó de que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guarda Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

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