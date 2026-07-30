Miles de jóvenes marroquíes tratan de cruzar la valla fronteriza con Ceuta  

Miles de jóvenes marroquíes, este jueves, en la valla que separa Marruecos y Ceuta EFE

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.

Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.

"Vamos a la valla, no por el mar, a la frontera. Inshalla (ojalá lo consigamos)", gritaba uno de los jóvenes, muchos de los cuales llegaron a Castillejos en coches y motos.

Los agentes de seguridad aseguraron desconocer el motivo de esta masiva concentración de jóvenes para cruzar la valla, que coincide con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.

Aparente coordinación

Poco antes del mediodía, miles de personas se dirigieron hacia el perímetro fronterizo de Ceuta en una acción aparentemente coordinada. Los grupos llegaron desde distintos puntos de la ciudad, desplazándose a pie, en motos y coches, hasta concentrarse a varios cientos de metros de la valla.

Entre los concentrados había familias enteras, mujeres, niños, jóvenes y personas de diferentes edades que avanzaron conjuntamente hacia la frontera. La Policía marroquí estableció un cordón en algunos puntos de acceso, aunque numerosos grupos lograron continuar su marcha por las colinas que rodean el perímetro fronterizo.

Por esas zonas, decenas de personas consiguieron alcanzar el espigón y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras decenas se lanzaron al mar con la intención de acceder a Ceuta bordeando la línea fronteriza, mientras otros grupos caminaban en paralelo a la alambrada en dirección de la valla española.

En uno de los puntos del perímetro, una docena de agentes trataron de impedir el paso de jóvenes que accedían por un hueco excavado bajo la alambrada, una abertura por la que previamente había conseguido pasar la mayor parte del grupo. Los policías intentaron contener el flujo de personas, aunque decenas continuaban aproximándose al mismo lugar para cruzar hacia territorio español.

Durante su intervención, los agentes marroquíes detuvieron a varias personas, entre ellas dos de origen subsahariano.

A unos 500 metros de la frontera permanecían desplegados una docena de agentes marroquíes en un control de acceso, aunque la marea humana seguía llegando de forma ininterrumpida desde distintos puntos de los alrededores.

Despliegue de la Policía Nacional

Sobre el terreno, los agentes españoles han reforzado su dispositivo en el lado ceutí de la frontera. Equipados con cascos, escudos antidisturbios y material para el control de masas, los efectivos se han situado en la salida del paso fronterizo para impedir que quienes consiguen franquear el perímetro continúen internándose en la ciudad.

Los agentes forman un cordón policial y frenan el avance de los migrantes nada más acceder a Ceuta. Utilizan las defensas para contener a quienes intentan salir corriendo desde la frontera y evitar que se dispersen hacia distintos puntos de la ciudad, especialmente hacia las barriadas más cercanas, como Los Rosales o el Príncipe, donde durante las primeras horas de la jornada ya se habían registrado carreras de numerosos migrantes tras cruzar.

Este refuerzo policial se ha producido después de que durante buena parte de la mañana decenas de personas lograran superar el entorno del espigón del Tarajal y acceder de manera simultánea a Ceuta, en escenas que evidenciaban el desbordamiento del perímetro fronterizo.

En el lado marroquí de la frontera, una multitud de personas esperan para cruzar a Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará este viernes Ceuta para conocer sobre el terreno la evolución de una crisis migratoria que continúa agravándose con el paso de las horas.