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España

El juez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa de Leire Díez

Efe
29/07/2026 17:40
El juez Pedraz llega a la Audiencia Nacional el pasado 16 de julio
El juez Pedraz, en la Audiencia Nacional
Mariscal (Efe)
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una presunta trama que supuestamente buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Pedraz atiende así una de las recientes peticiones que le formuló la acusación popular que coordina el PP, que solicitó imputar al antecesor de la actual directora, Mercedes González, también investigada, argumentando que los hechos investigados "responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

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En su escrito, el PP exponía que el exjefe de la UCO Rafael Yuste también denunció "presiones" procedentes del exdirector del cuerpo para que la unidad "se pusiera de perfil" en la investigación que una jueza de Badajoz dirigió contra el hermano del presidente del Gobierno.

El juez Pedraz ha programado la declaración de Marcos ya después del verano, tras un intenso julio de interrogatorios a imputados y testigos. Será el 10 de septiembre, un día después de que acudan a la Audiencia Nacional la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el abogado Ismael Oliver, ambos también en calidad de investigados.

Con esta decisión, semanas después de imputar a la actual directora, Mercedes González, y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, el juez otorga también la condición de investigado a Leonardo Marcos, que dirigió el instituto armado entre junio de 2023 y septiembre de 2024, cuando renunció por cuestiones personales.

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Además de ellos, en esta causa están investigados la exmilitante socialista Leire Díez o los exdirigentes Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, entre otros.

No dice nada por el momento el juez de otra de las peticiones que le formularon las acusaciones populares: que prohibiese a Mercedes González y a Manuel Llamas "ejercer cualquier facultad de mando" sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y su departamento de delincuencia económica.

Cita como testigo al fiscal jefe de Badajoz

Por otra parte, el juez Pedraz ha citado como testigo, en la misma jornada, al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, después de que la acusación popular unificada pidiera profundizar en "las circunstancias relativas a la tramitación y archivo" de una denuncia formulada contra Leire Díez y "las comunicaciones mantenidas entre miembros de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz".

La acusación pidió al magistrado que diera este paso después de que el exnúmero dos de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe sostuviera, en su declaración como testigo, que se había remitido un informe al fiscal jefe de Badajoz sobre esta denuncia, aunque también negó que ordenase archivarla y sostuvo que no se archivó, sino que se remitió a Madrid, según indicaron fuentes jurídicas.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González

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El juez pretende ahora dilucidar qué ocurrió con la denuncia contra Leire Díez y por ello pide además copia completa e íntegra del expediente, la denuncia original y toda la documentación que la acompañada, incluidos informes, borradores y anotaciones internas.

También reclama Pedraz una copia íntegra de todas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal respecto a esta denuncia, incluyendo correos corporativos, notas internas o registros de llamadas.

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