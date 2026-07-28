Sánchez exhibe sus logros en tres años y el PP afea su “triunfalismo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de este martes en la Moncloa para hacer el balance de la legislatura Mariscal (Efe)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este martes un balance de la legislatura en el que destacó logros que considera que han convertido a España en un país mejor y que presentó como hoja de servicios ante la recta final de su mandato, al que dijo que aún le queda un año.

Sánchez compareció en el palacio de la Moncloa para hacer el tradicional balance del curso político, en una comparecencia muy marcada por los incendios que asolan varias provincias, pero su intervención analizó no solo su gestión en ese período, sino en toda la legislatura.

Mención especial hizo a los logros económicos y sociales, que contrapuso con la labor de los gobiernos del Partido Popular (PP) y que se mostró convencido de que no se habrían conseguido si el PP estuviera al frente del Ejecutivo.

Tellado recuerda al líder del Ejecutivo el “drama” en el acceso a la vivienda y la “imparable” subida de los precios

En este sentido, el secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo que el balance de Sánchez, es de un “triunfalismo insultante”, propio de alguien que “vive completamente fuera de la realidad”.

Tellado respondió en un vídeo en el que recordó el “drama” que sufren los españoles en el acceso a la vivienda, el “imparable” encarecimiento de los precios y que los servicios públicos son “cada vez más deficientes”.

Para Tellado, el balance real del jefe del Ejecutivo “se resume en dos datos: tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años”, es decir, un “combo de corrupción integral y parálisis política”, apostilló.

“El tiempo de Sánchez se acaba: la cuenta atrás del cambio está activada”, afirmó antes de recalcar que el jefe del Ejecutivo está “cada día más solo en la calle, en Parlamento y acorralado en los tribunales”.

Así, auguró que el próximo curso político será el de “las elecciones del cambio” y el del inicio de “la reconstrucción nacional”, liderada por Feijóo.

Aún hay contenido

No obstante, Sánchez aseguró que aún hay contenido para lo que resta de su mandato frente a las opiniones contrarias del líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, y de su partido, ya que aún quedan muchas cosas por hacer, dijo. “Queda un año para culminar esta legislatura”, aseveró Sánchez dando a entender que no prevé un adelanto electoral.

Sánchez, que defendió la agenda “del sentido común” que está llevando a cabo el Ejecutivo en un contexto “nada fácil”, reiteró ante los incendios forestales que es imprescindible llegar a un pacto de Estado para enfrentar al cambio climático.

No prevé llamar por ahora a Feijóo para convencerle de esa necesidad, pero subrayó que le cuesta creer que se niegue la evidencia científica o se rechace ese acuerdo solo porque ha sido el Gobierno quien lo ha planteado.

No hubo referencias en su intervención inicial a los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno, aunque sí destacó que en la reunión de ayer se aprobó en segunda ronda el proyecto de ley orgánica de integridad pública.

Es una iniciativa prometida hace un año y que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.

Respaldo a Zapatero

Sí entró en los casos judiciales a preguntas de los medios, y aseguró que mantiene su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y pidió respetar su presunción de inocencia.

Sánchez dijo que la investigación judicial del préstamo a la aerolínea Plus Ultra está en “fase inicial” y pidió esperar a ver en “qué deriva”, pero defendió que el expediente del préstamo es “intachable” y se revisó “por activa, por pasiva y por perifrástica”.

También defendió la profesionalidad de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, frente a la “intencionalidad” de las acusaciones populares, refiriéndose a PP y Vox: “¿No están impulsando una causa política? Yo creo que no es una opinión, es un hecho”.

“Ese es el tipo de oposición que tenemos”, subrayó al referirse a la situación de su mujer y su hermano en las causas judiciales que les afectan.