El Gobierno concede el indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borrás

La expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borrás Archivo El Ideal Gallego

El Consejo de Ministros ha acordado conceder el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, por otra de dos años.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, el resto de la pena (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene.

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A través de un comunicado, Justicia señala que "el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba 'desproporcionada y excesiva'".

El de Borrás es uno de los cinco indultos aprobados hoy por el Gobierno. El segundo es el que beneficia al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa. El Gobierno ha acordado indultar la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento y mantener el resto, por "motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud".