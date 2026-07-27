Una abogada de Huelva responde en latín a una petición en catalán de otro letrado

Manuscrito en latín RAG

Una abogada onubense adscrita al partido judicial de Ayamonte, Gemma Gutiérrez, ha remitido un escrito en latín a un colega que se dirigió a ella a través del juzgado en catalán, en un caso en que la letrada representa a una persona que sufrió un accidente y reclama por los daños sufridos.

Se trata, como adelanta Huelva Hoy y han informado a EFE fuentes cercanas al caso, de un asunto que tiene su origen en un accidente ocurrido en una reconocida superficie comercial en el año 2020, por el que la afectada, a través de su abogada, reclama 10.000 euros al espacio comercial.

Una vez fijado el juicio para noviembre de 2026, el abogado del centro comercial se dirigió al juzgado pidiendo intervenir por videoconferencia y modificar la fecha, aunque la carta que llegó a la letrada estaba escrita en catalán, sin traducción al español.

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Ante esta situación, la abogada se ha dirigido a su colega en latín: "Petitioni suspensionis deest iusta causa ad diem conventam mutandam, cuius iusta causa proposita est resolutio lingua alia quam. Hispanica sine translatione, hac parte et ipsa curia nescientibus quid in dicto documento exprimatur vel eius significationem".

De este modo, le indicaba que no veía motivos para modificar la fecha y le recordaba que no se había dirigido al juzgado en un idioma distinto al español.

La abogada, no obstante, ha aportado una copia de su misma carta en catalán, en un caso en el que el juzgado onubense deberá decidir ahora si da salida a las peticiones de ambos letrados.