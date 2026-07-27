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España

El juez de caso Leire aplaza al 18 de agosto la citación del exjefe de gabinete de Sánchez

Efe
27/07/2026 16:04
El juez Santiago Pedraz (2i) a su llegada a la Audiencia Nacional , el martes, donde reanuda la ronda de interrogatorios en el caso Leire
El juez Santiago Pedraz (2i) a su llegada a la Audiencia Nacional, en una de las citaciones del proceso
EFE
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha aplazado al 18 de agosto la citación de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para "llevar a cabo el clonado" de su móvil.

Serrano estaba citado el próximo 5 de agosto para "verificar" el clonado del móvil que el juez ordenó a la Guardia Civil, y tenerlo por incorporado a la investigación judicial o, en su caso, acordar "un nuevo clonado en sede judicial" con él presente.

El expresidente de Correos solicitó cambiar su citación y el magistrado ha dictado este lunes una providencia en la que le convoca el 18 de agosto para practicar la diligencia.

El juez Pedraz llega a la Audiencia Nacional el pasado 16 de julio

El juez del caso Leire cerrará la ronda de interrogatorios con dos empleadas del PSOE

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Pedraz imputó hace unas semanas a Juan Manuel Serrano en la causa que gira en torno a presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectasen al PSOE y al Gobierno, en la que también están investigados la exmilitante Leire Díez y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

La imputación de Serrano se produjo después de que un informe de la UCO apuntase a su participación "preeminente", tanto en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI", como en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales.

En dicho informe, según el juez, aparecían indicios relacionados tanto con presuntas prácticas ilegales en la contratación pública como con las maniobras respecto a causas judiciales.

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En la rama centrada en las adjudicaciones, el juez apuntó a actuaciones semejantes en Correos a las investigadas en otras empresas públicas participadas por la SEPI como Mercasa o Enusa, que comenzaron "con la irregular contratación de Leire Díez" como directora gerente de Filatelia, bajo dependencia de Serrano.

Pedraz busca averiguar si Serrano se limitó "a consentir" una "ilícita operativa" de contratación "o su responsabilidad se extendió a impulsarla y dirigirla", y también quiere conocer su grado de implicación en presuntas maniobras para boicotear causas judiciales.  

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