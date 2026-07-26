Sánchez hará balance de un difícil curso decidido a aprovechar su mandato

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de una comparecencia en la embajada de España ante la Santa Sede el pasado mayo en Roma Fabio Frutaci (Efe)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este martesel tradicional balance del curso político que termina, en el que, pese a las dificultades para lograr consensos y la sombra de los casos de corrupción, pondrá en valor los logros de su Ejecutivo y asegurará que pretende dar contenido a lo que resta de su mandato.

Siguiendo la tradición de anteriores jefes del Gobierno, Sánchez comparece dos veces al año en el palacio de la Moncloa, en julio y en diciembre, para hacer un análisis de la situación política y económica.

A ello ha sumado en sus comparecencias la presentación de un informe denominado ‘Cumpliendo’, en el que se detallan los compromisos que ha ido contrayendo el Gobierno desde el inicio de la legislatura y su nivel de cumplimiento.

Sánchez ofrecerá los últimos datos con la incógnita de cuánto más durará la legislatura, si la agotará hasta el próximo verano, como había venido diciendo que era su intención, o convoca las elecciones unos meses antes. Abrió la puerta a ese adelanto, que fuentes del Gobierno subrayan que sería técnico, al plantearle el mes pasado si podría convocar elecciones en caso de que no prosperara el proyecto de ley de Presupuestos que el Ejecutivo ha garantizado que presentará

"Negociaremos"

“Negociaremos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan esas hipótesis”, dijo Sánchez ante la pregunta de si descartaba ese adelanto.

Lo que quiso dejar claro es que, a la espera de saber el momento exacto, las elecciones generales serán en 2027.

Es decir, que aún quedan meses de legislatura, y el presidente, aseguran fuentes del Ejecutivo, lanzará en su balance el mensaje de que pretende dar contenido a la recta final de su mandato e intentar aprobar iniciativas. La primera sería ese proyecto de Presupuestos, pero las fuentes citadas asumen la dificultad de lograrlo.

Junts sigue siendo clave para que puedan prosperar esa y otras medidas, y aunque ya ha dejado claro que ha roto sus pactos de investidura, en el Gobierno se alberga la esperanza de que un regreso de Carles Puigdemont a España flexibilice la posición de su partido.

Otras decisiones

Además, el Ejecutivo impulsará otras decisiones como la nueva financiación autonómica o la quita de la deuda autonómica.

Junto a ello, el Gobierno pretende llenar los meses que restan de mandato con otras decisiones que consideran de calado, como el decreto ley en materia de vivienda.

También resalta la importancia de la subida para 2027 del salario mínimo y de las iniciativas que forman parte del plan anual normativo presentado en mayo, algunas de ellas cuya tramitación ya se ha iniciado.

El plan incluye 179 propuestas, gran parte para incorporar al derecho nacional normas europeas, y en el que se recogen otras medidas relacionadas con el sistema financiero, el sector público, la violencia vicaria y la trata, el sector empresarial, el consumo, la justicia y el sistema sanitario.

Todo ello, insisten las fuentes, evidencia que aún queda mucho trabajo en la presente legislatura, y aseguran que el Gobierno se va a volcar en intentar que se conviertan en realidad.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que el objetivo es convertir en realidad medidas de calado antes de las generales

La comparecencia de Sánchez, en la que hará hincapié en los buenos datos económicos de España, estará marcada por las cuestiones judiciales que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE.

Aunque pueda hacer alguna referencia general a la lucha contra la corrupción, es previsible que no descienda a casos concretos hasta el turno de preguntas de la prensa.

Tras su comparecencia, Sánchez se trasladará el miércoles a Palma para el despacho de verano con el rey en Marivent.

Si la evolución de los incendios no altera sus previsiones, será después cuando iniciará un período vacacional. La primera reunión del Consejo de Ministros tras el paréntesis veraniego está prevista para el martes 25 de agosto.