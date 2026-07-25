El curso político deja diez leyes con luz verde y 21 decretos ratificados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno el pasado 24 de junio J.J. Guillén (Efe)

El Congreso cerró esta semana el curso político que empezó el pasado septiembre con diez leyes aprobadas y 21 reales decretos ley convalidados, a los que se suma la cuarta reforma constitucional de la democracia, para que Formentera elija un senador propio, y dos reformas del reglamento de la Cámara.

La utilización de decretos ley como fórmula legislativa ha ido en aumento a medida que ha avanzado esta XV legislatura, pasando de siete convalidados en el curso 2023-24 (con cinco leyes sacadas adelante) a 16 en el 2024-25 (con 18 leyes aprobadas) y a 21 en este 2025-26 (con diez leyes).

Los números contrastan con las 45 normas aprobadas exclusivamente en el último curso de la anterior legislatura (2022-23), cuando el Ejecutivo contaba con una aritmética parlamentaria más favorable y flexible, pero que terminó antes debido a que el 29 de mayo de 2023 se convocaron las elecciones para casi dos meses después, el 23 de julio.

La ruptura del bloque de la investidura después de que el pasado otoño Junts diera por terminados sus acuerdos con el PSOE han bloqueado destacadas iniciativas, como la reducción de la jornada laboral o la senda de déficit, rechazada por segunda vez el jueves pasado.

Sigue siendo posible

Fuentes del Gobierno ponen el foco en que, pese a las dificultades, sigue siendo posible sacar adelante proyectos en beneficio de los ciudadanos.

Entre los reales decretos convalidados este curso está el de las medidas para hacer frente a la crisis en Oriente Próximo, el de apoyo a la población palestina, o el de ayudas a las víctimas de Adamuz.

También el de revalorización de las pensiones, el que aprueba los descuentos en el transporte del programa ‘Verano Joven’, o el de medidas para la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la Administración.

Entre las leyes aprobadas se encuentran, entre otras, la reforma de la ley de navegación aérea, la de movilidad sostenible, la de atención al cliente, la de impulso de la economía social,la reforma de la ley electoral o la ley de multirreincidencia.

Aceleración en la recta final

El mes de julio ha sido el más fructífero, con cuatro leyes y tres decretos aprobados.

Han concluido su tramitación las leyes de dependencia y discapacidad, la ley para el traspaso de la AP-9 a Galicia, la proposición sobre el programa de cribado neonatal y la que regula el paso de los mutualistas al régimen de autónomos de la Seguridad Social.

Aunque todavía no aprobada de forma definitiva, se ha avanzado en la tramitación de la ley para la protección de la libertad de expresión, que busca la eliminación de los delitos de injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos.

En esta recta final se ha aprobado la reforma del reglamento de la Cámara Baja para facilitar la creación de grupos parlamentarios, que se suma a la de junio para reforzar sanciones ante posibles malos comportamientos de los diputados.

Tras finalizar el Pleno del pasado jueves, el PSOE celebraba haber aprobado 74 medidas legislativas desde la constitución de las Cortes actuales con la intención de seguir “transformando España día a día con hechos, trabajo y convicción”.

Una cifra resultante de sumar los 39 reales decretos convalidados, a 33 leyes y dos reformas constitucionales. Aun así, se trata de una marca lejana a las 215 normas validadas durante el anterior mandato (2020-2023), siendo estas 118 leyes y 97 reales decretos.