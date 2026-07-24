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España

El PP pide que se prohíba a la directora de la Guardia Civil ejercer “cualquier mando” sobre la UCO

Las acusaciones temen “represalias” contra los testigos y agentes que declararon bajo juramento

Efe
24/07/2026 22:56
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Audiencia Nacional |
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Audiencia Nacional |
Mariscal (Efe)
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Las acusaciones populares que coordina el Partido Popular pidieron al juez Santiago Pedraz que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al número dos del cuerpo, Manuel Llamas, “ejercer cualquier facultad de mando” sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y su departamento de delincuencia económica.

 Además de esta solicitud de medidas cautelares, pidieron al juez la imputación del ex director general del instituto armado Leonardo Marcos en el conocido como caso Leire Díez, que se instruye en la Audiencia Nacional.

 En los últimos días, las acusaciones presentaron varios escritos ante el juez, en los que piden una batería de diligencias para impulsar la investigación centrada en presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

 Piden también ampliar la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y de otros cargos de esta empresa por “la creación de un puesto ad hoc” para la primera en Correos.

Incompatible

Para las acusaciones, que González y Llamas continúen en el cargo “resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados”, ya que ambos “mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar”. 

Reclaman asimismo que se prohíba “incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento” judicial.

Riesgo de represalia

En esta línea, quieren que se prohíba el acceso a González y a Llamas a “la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso”, y que se comuniquen “con los agentes y testigos que han declarado en la causa”.

 Consideran que “existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes”, ya que “los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados”.

 El PP sostiene esta petición de medidas cautelares en los informes de la UCO “que acreditan las presiones para ‘ponerse de perfil’ y ‘no ser proactivos’ en las causas políticas”, así como en “la coincidencia temporal entre los contactos con la trama y la apertura de las informaciones reservadas contra la unidad”.

 “Los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil”, dicen las acusaciones al pedir la imputación del ex director general Leonardo Marcos.

 Según expone en su escrito, el exjefe de la UCO Rafael Yuste también denunció “presiones” procedentes del exdirector del cuerpo para que la unidad “se pusiera de perfil” en la investigación al hermano del presidente del Gobierno.

 En paralelo, los populares también quieren profundizar en “las circunstancias relativas a la tramitación y archivo de la denuncia” formulada contra Leire Díez, así como “las comunicaciones mantenidas entre miembros de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz”. Para ello, las acusaciones piden citar como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso. 

los populares solicitan imputar a leire díez

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció que el partido ha solicitado, en el marco de su participación como acusación popular en el caso de las presuntas “cloacas” del PSOE, la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez y otras cuatro personas.

 Según ha contado Ezcurra en la sede nacional del partido, además de Díez, se ha pedido investigar al expresidente de la SEPI Vicente Fernández; el exjefe de Gabinete del PSOE Juan Manuel Serrano y otros dos cargos de Correos por crear presuntamente un puesto “a medida” en esta empresa pública para Díez.

 La vicesecretaria también contó que van a reclamar al Tribunal de Cuentas que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, devuelva hasta 416.000 euros que, según dice, habría percibido por su puesto creado ‘ad hoc’ en la Diputación de Badajoz.

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