Anticorrupción pide una tasación más amplia de las joyas de Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la entrevista en TVE Archivo El Ideal Gallego

La Fiscalía Anticorrupción pidió este viernes al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, una ampliación del análisis de tasación de las joyas intervenidas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una caja fuerte en su oficina en la calle Ferraz de Madrid y que han sido valoradas de forma preliminar en 1,3 millones de euros.

La fiscal del caso, Elena Lorente, hizo esta petición hace días al magistrado de la Audiencia Nacional, según confirmaron ayer fuentes jurídicas.

En su escrito, solicita a Calama que ordene a la histórica joyería Ansorena, que en junio emitió una valoración inicial de las joyas, ampliar el análisis gemológico de las piezas para averiguar el valor actual de mercado y determinar la fecha en que se engarzaron.

Anticorrupción sospecha que su precio es muy superior a la cifra de 1,3 millones de euros que dio Ansorena de forma provisional y que supuso que el magistrado le imputara a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.

Explicaciones pendientes

Cuando declaró ante el juez el pasado 17 de junio, Zapatero se comprometió en dar explicaciones sobre esas joyas en una semana o diez días.

Sin embargo, tras pasar algo más de un mes sin aclarar este asunto ante Calama ni presentar en el juzgado ningún documento al respecto, el expresidente concedió este jueves una entrevista a TVE en la que atribuyó la posesión de esas joyas a un “regalo de cortesía personal” que recibió hace muchos años de un país que no reveló y aseguró que dará todas las respuestas oportunas y “extremos posibles” al juez porque es su compromiso y deber.

También señaló que la actual tasación será sometida “a contradicción” con un nuevo análisis pericial.

Anulación de la investigación

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó anular su investigación a Zapatero al considerar que el expresidente presentó su solicitud fuera de plazo.

La defensa del exlíder socialista denunció la vulneración de varios derechos fundamentales y solicitó la expulsión de la causa de varias resoluciones, como los registros a su oficina, en un escrito que, según el juez, se presentó fuera de los 20 días que prevé la ley desde que tuvo acceso al procedimiento.

El auto explica que de acuerdo con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los 20 días comienzan a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental.

Ese conocimiento, añade, “no se identifica con valoraciones subjetivas ni con la conveniencia estratégica de la impugnación, sino con el acceso real y suficiente al contenido de la actuación”.