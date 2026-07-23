Zapatero atribuye sus joyas a un "regalo de cortesía personal" y niega la intención de defraudar

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que las joyas objeto de investigación judicial fueron "un regalo de cortesía personal de hace muchos años" y que las guardaba en una caja fuerte en su despacho sin tener "afán patrimonial" ni "intención de defraudar".

En una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de La 1 de TVE, recogida por Europa Press, ha evitado concretar si las joyas valoradas en un 1,3 millones de euros halladas por la UDEF en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz fueron un regalo de un país como Arabia Saudí, emplazando a las explicaciones que dará ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

"No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada; es un regalo de cortesía personal de hace muchos años", ha indicado.

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Zapatero ha dicho que desconocía el valor atribuido a las joyas, y que, no obstante, se someterá a una prueba pericial complementaria de contraste. "Lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial", ha expuesto, recordando que estaban guardadas en una caja fuerte junto con otros regalos y bienes familiares.

El expresidente ha reconocido que "seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento", cuando recibió el regalo hace muchos años --no ha concretado la fecha--, aunque ha reiterado en varias ocasiones que fue un obsequio de "uso de cortesía personal".

Sobre si incumplió el código de buen gobierno que aprobó en su etapa al frente del Ejecutivo, que impedía recibir este tipo de regalos, Zapatero ha admitido que es algo "interpretable, como todo".

Zapatero ha reiterado su compromiso de colaboración con la justicia y ha indicado que aclarará "todas las circunstancias" ante el juez, negando que incurriera en un delito de contrabando. "Debo hacerlo así porque es mi compromiso y mi deber", ha sostenido, aunque ha insistido en su derecho a la defensa y a un procedimiento justo "con todas las garantías".

También ha rechazado la intención de defraudar a la Hacienda Pública, delito fiscal del que también es investigado. "En absoluto, intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada", ha aseverado, añadiendo que el valor atribuido a las joyas será "sometido a contradicción" mediante una pericial alternativa.

En este sentido, ha manifestado que la situación ha supuesto para él un impacto significativo, especialmente considerando que se trata de un asunto "sin interés" y "sin afán patrimonial".