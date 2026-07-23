Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Zapatero agradece el apoyo de Sánchez y pide a Feijóo respeto a la presunción de inocencia

Efe
23/07/2026 15:12
José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha agradecido este jueves el apoyo recibido por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su imputación y ha pedido al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que respete la presunción de inocencia: "Hasta que no haya sentencia firme, aquí no delinque nadie".

En una entrevista en TVE en su primera comparecencia pública tras su declaración el 17 de junio como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Rodríguez Zapatero ha dicho ser consciente de lo que representa y ha expresado su gratitud a las muchísimas personas que están confiando en él.

Según Zapatero, esto ha sido lo más gratificante, pero ha pedido que no lo hagan "por fe ni por cariño", sino por el convencimiento de los hechos.

"Mi deber no es ampararme en la relación de confianza, sino demostrar con hechos y defender mi inocencia con las reglas del derecho", ha insistido Zapatero.

Ha asegurado que ha hablado con el presidente del Gobierno "no hace mucho", aunque no ha querido desvelar más detalles de las conversaciones, y ha asegurado que las va a mantener "en la reserva".

Además, ha insistido en que los compañeros que le conocen saben lo que él quiere al Partido Socialista y todo lo que ha luchado en su vida por el PSOE, que lleva "en la sangre". Por eso ha reconocido que sufre "mucho" en pensar que su situación afecte al partido.

Respecto a las declaraciones de Feijóo sobre que Sánchez "está en manos" de Rodríguez Zapatero en la investigación por el préstamo público a la aerolínea Plus Ultra, porque sin él en Moncloa "no habría podido delinquir", el expresidente ha recordado al líder de la oposición que es un representante público y "debe tener respeto a la presunción de inocencia extraprocesal".

"Hasta que no hay una sentencia firme, aquí no delinque nadie. Y, por tanto, que tenga respeto a la presunción de inocencia", ha pedido Zapatero, que ha insistido: "Nadie me puede decir que he delinquido hasta que no hay una sentencia firme".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona fuma un pitillo en una terraza de A Coruña

Los hosteleros de A Coruña califican de "talibán" al Gobierno y de "ridícula" la ley antitabaco
Guillermo Parga
El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso

Hatta Energy vende un 10% más de carburante con respecto a 2025
Iván Aguiar
Placa descubierta este jueves en A Coruña en honor a la expedición a las islas Molucas

Un monolito "humilde" en A Coruña para recordar uno de los hitos de la "historia universal"
Iván Aguiar
José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero agradece el apoyo de Sánchez y pide a Feijóo respeto a la presunción de inocencia
EFE