Zapatero agradece el apoyo de Sánchez y pide a Feijóo respeto a la presunción de inocencia

José Luis Rodríguez Zapatero EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha agradecido este jueves el apoyo recibido por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su imputación y ha pedido al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que respete la presunción de inocencia: "Hasta que no haya sentencia firme, aquí no delinque nadie".

En una entrevista en TVE en su primera comparecencia pública tras su declaración el 17 de junio como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Rodríguez Zapatero ha dicho ser consciente de lo que representa y ha expresado su gratitud a las muchísimas personas que están confiando en él.

Según Zapatero, esto ha sido lo más gratificante, pero ha pedido que no lo hagan "por fe ni por cariño", sino por el convencimiento de los hechos.

"Mi deber no es ampararme en la relación de confianza, sino demostrar con hechos y defender mi inocencia con las reglas del derecho", ha insistido Zapatero.

Ha asegurado que ha hablado con el presidente del Gobierno "no hace mucho", aunque no ha querido desvelar más detalles de las conversaciones, y ha asegurado que las va a mantener "en la reserva".

Además, ha insistido en que los compañeros que le conocen saben lo que él quiere al Partido Socialista y todo lo que ha luchado en su vida por el PSOE, que lleva "en la sangre". Por eso ha reconocido que sufre "mucho" en pensar que su situación afecte al partido.

Respecto a las declaraciones de Feijóo sobre que Sánchez "está en manos" de Rodríguez Zapatero en la investigación por el préstamo público a la aerolínea Plus Ultra, porque sin él en Moncloa "no habría podido delinquir", el expresidente ha recordado al líder de la oposición que es un representante público y "debe tener respeto a la presunción de inocencia extraprocesal".

"Hasta que no hay una sentencia firme, aquí no delinque nadie. Y, por tanto, que tenga respeto a la presunción de inocencia", ha pedido Zapatero, que ha insistido: "Nadie me puede decir que he delinquido hasta que no hay una sentencia firme".