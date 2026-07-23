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España

Ortega Smith ocupará el asiento de Ábalos en el Congreso de los Diputados

Efe
23/07/2026 10:59
Ortega Smith
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EFE
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El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith ocupará el escaño y el despacho dejado por el exministro José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados, tras abandonar el grupo parlamentario de Vox y decidir mantener su acta de diputado dentro del grupo mixto.

Ortega Smith solicitó el 17 de julio a la Mesa de la Cámara su baja como diputado de Vox, tres meses después de haber sido expulsado del partido, y su incorporación al grupo mixto.

Ese mismo día la Mesa del Congreso aceptó su solicitud y hoy la propuesta del grupo mixto de que el exdiputado de Vox ocupe el escaño que tuvo Ábalos en el denominado "gallinero" del hemiciclo después de su imputación por el caso Koldo y su salida del grupo socialista.

A Ortega Smith también se le asignará el despacho que tuvo el exministro cuando pasó a formar parte del grupo mixto, así como la portavocía de una comisión parlamentaria aún por decidir.

Con su incorporación, el grupo mixto ha quedado formado por nueve miembros: cuatro de Podemos y uno de Coalición Canaria, BNG, UP y Compromís, además del exdiputado de Vox.

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