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España

El Supremo levanta las medidas cautelares a Aldama tras la sentencia del 'caso mascarillas'

Efe
22/07/2026 14:52
Víctor de Aldama
Víctor de Aldama
EFE
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El Tribunal Supremo ha acordado levantar las medidas cautelares que impuso al empresario Víctor de Aldama en el 'caso mascarillas', por el que fue condenado, porque la sentencia en la que también acabaron condenados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García es firme.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en el que la Sala de lo Penal que dictó la sentencia ordena la extinción de las medidas cautelares que le impuso el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales.

El Supremo señala que, aunque están pendientes de resolución algunas aclaraciones de la causa, como el incidente de nulidad que presentaron Ábalos y Koldo, la "consecuencia lógica del dictado" de la sentencia es "el decaimiento de las medidas cautelares".

No obstante, sobre el empresario aún pesan las medidas cautelares que ordenó el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz. En concreto, prohibición de salir del país sin autorización judicial y comparecencias semanales.

Aldama fue condenado a cuatro años de prisión en el Supremo por los delitos de organización criminal y cohecho, si bien los magistrados aplicaron al empresario la atenuante de colaboración muy cualificada y suspendieron la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos", según la sentencia.

Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

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