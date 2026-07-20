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España

Jéssica Rodríguez guarda silencio ante el juez sobre su 'enchufe' en empresas públicas

Efe
20/07/2026 11:43
Jéssica Rodríguez (d), expareja del ministro José Luis Ábalos, llega este lunes a la Audiencia Nacional para ser interrogada
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EFE
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Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que la investiga en relación a su 'enchufe' en las empresas públicas Ineco y Tragsatec pese a que no prestó "ninguna actividad laboral" en ellas.

Rodríguez, que había pedido que se suspendiese su declaración hasta que se resolviese su recurso contra la citación, ha decidido no declarar como imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El juez Ismael Moreno reanudará a las 11:30 horas el resto de declaraciones previstas: la de Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García; e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif.

El magistrado imputó a los tres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a su ex asesor a 19 años y ocho meses.

Además de por mordidas en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, el Supremo les sentenció por la contratación de Jéssica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno.

La sentencia afirma que Jéssica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".

La Fiscalía entiende que la contratación de Jéssica a la que alude la sentencia guarda "una íntima conexión" con la parte del caso Koldo que mantiene abierta la Audiencia Nacional, en la que ya estaba imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

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