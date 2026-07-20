El empresario Julio Martínez implica a Rodríguez Zapatero en el préstamo a Plus Ultra

El expresidente Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional EFE

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado una figura principal de la trama, ha presentado un escrito ante el juez en el que implica al expresidente del Gobierno en el préstamo público a la aerolínea Plus Ultra en 2021 y confirma el cobro del 1 % de dicha ayuda.

Martínez, que declara este martes como imputado en la Audiencia Nacional, sostiene que Zapatero era quien "lideraba" la empresa Análisis Relevante -administrada por este empresario y clave en la trama- y fue quien le adelantó que en 2020 recibiría una llamada de los directivos de la aerolínea y le puso al corriente de su necesidad de financiación.

En este contexto, explica que Zapatero "estaba puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" con relación a las gestiones para obtener la ayuda pública y que fue el expresidente quien el 26 de febrero de 2021 "comunicó" a Martínez "que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".

Un mes antes, Martínez confirma que se firmó un contrato en el que Plus Ultra "se comprometía a abonar el 1 %" de esa ayuda a la empresa Idella si se conseguía dicho préstamo.

"En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1 % de la cantidad obtenida conforme a lo acordado", añade.