Illa ve la amnistía como el modo de “no quedar atrapados en el pasado y en el rencor”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la presentación del último informe anual publicado por el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat EFE

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, señaló ayer que, “pese a quien le pese”, la amnistía es “el camino para no quedar atrapados en el pasado y el rencor”. En un acto en el TecnoCampus de Mataró, en Barcelona, para presentar el desarrollo de actuaciones en la movilidad en la comarca del Maresme, Illa se refirió al reciente aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

“La amnistía es el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor”, ha afirmado el presidente de la Generalitat, quien ya reclamó el pasado jueves la aplicación “diligente, integral y sin más dilaciones” de esta ley tras conocerse el aval del TJUE.

Para Illa, “la amnistía es abrir la puerta a una oportunidad de futuro que ya esta aquí y que queremos construir todos, pensemos como pensemos y vengamos de donde vengamos”. “Esto es la amnistía, pese a quien le pese”, añadió el presidente catalán, quien enfatizó que Cataluña apuesta de forma rotunda e irreversible por la convivencia y por el futuro, en el marco de una España plural”.

Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, auguró que el expresidente catalán Carles Puigdemont “volverá a Cataluña, caiga quien caiga”, pese a que haya jueces que no quieran aplicarle la ley de amnistía.

Así lo dijo en su intervención ante el consell nacional de JxCat. Para Turull, la sentencia del TJUE representa “una victoria rotunda para Cataluña, para el independentismo y para JxCat”, que actuó con “perseverancia, inteligencia y determinación” para aprobar una ley de amnistía más blindada jurídicamente.

Las conclusiones del TJUE, según Turull, “han dejado en evidencia las carencias de la justicia española y su politización”, porque se ha visto que “sigue instalada en la revancha” contra Puigdemont.

“Ni nos resignaremos ni nos rendiremos. Actuaremos, persistiremos de nuevo y ganaremos. Victorias como la de esta semana nos dan suficiente energía para seguir y persistir”, destacó.

Turull pidió a los suyos que tengan “toda la confianza” en que el retorno de Puigdemont y del resto de “exiliados”, en alusión a exconsellers Lluís Puig y Antoni Comín, “llegará”. “Por mucho que quieran estar en contra, el presidente Puigdemont volverá a Cataluña, caiga quien caiga”, recalcó.

Urtasun

Asimismo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “se disculpe” por haber “mentido” en los últimos años al asegurar que la ley de amnistía era ilegal. En su intervención ante el consell nacional de los comunes en Barcelona, Urtasun se felicitó por el aval del TJUE a la ley de amnistía. Según él, esta sentencia “desmonta una por una todas las mentiras y las manipulaciones que la derecha española ha estado vertiendo sobre esta cuestión en los últimos tres años”.

El ministro recordó que el PP llegó a acusar al Gobierno de “ilegítimo” por pactar una ley de amnistía que supuestamente “no era legal”. “Hoy en día sabemos que la amnistía es constitucional, es legal a ojos del derecho europeo y, por lo tanto, el señor Núñez Feijóo ha estado mintiendo a la sociedad española durante tres años”, denunció.