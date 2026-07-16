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España

La Audiencia confirma que la mujer de Pedro Sánchez será juzgada con jurado popular

Efe
16/07/2026 13:43
Pedro Sánchez y Begoña Gómez
EFE
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado.

Peinado responde a Begoña Gómez: no sería la primera vez que un presidente "se fuga"

Más información

En un auto difundido este jueves los magistrados ordenan además que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Madrid levanta las cautelares que impuso el juez Peinado a Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha levantado las medidas cautelares que impuso el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, al descartar el riesgo de fuga que apreciaba el magistrado.

La Sala retira las medidas decretadas contra Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, todo ello "sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento".

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