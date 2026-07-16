Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El Tribunal de Justicia de la UE avala que la amnistía es conforme al derecho comunitario

Efe
16/07/2026 12:05
Junqueras celebra el aval a la amnistía: "Ya no hay excusas, la ley tiene que aplicarse"
Junqueras celebra el aval a la amnistía: "Ya no hay excusas, la ley tiene que aplicarse"
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que la ley de la amnistía española que afectó al proceso independentista catalán es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

La corte con sede en Luxemburgo resolvió este jueves, en primer lugar, la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal español de Cuentas sobre si amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del proceso independentista pondría en riesgo las finanzas europeas, una posibilidad que el TJUE descartó.

"El Tribunal de Justicia responde negativamente", porque "no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional", señala la sentencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó también que la ley de amnistía "no menoscaba" la directiva europea antiterrorismo, ya que ese perdón excluye aquellos delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que causaran perjuicios graves.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Amancio Ortega y Teléfonica acuerdan vender la firma de cable submarino Telxius por 1.200 millones de euros
Redacción
La diputada García Rey visitó las obras que se realizan en Curtis a través del Plan Único 2026

Curtis recibe más de 1,3 millones de euros a través del Plan Único 2026
Redacción
El ideal gallego

La Audiencia confirma que la mujer de Pedro Sánchez será juzgada con jurado popular
EFE
Fiestas del santo Job en Xuxán

El Entroido de Verán de Xuxán llenará la el barrio de diversión
Belen Cebey