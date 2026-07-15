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España

Feijóo denuncia la "agresión" de las altas instancias a la democracia

El líder del PP interviene en un foro organizado por los populares europeos

Efe
15/07/2026 17:16
Feijóo regresa a su escaño tras intervenir en un pleno
Feijóo regresa a su escaño tras intervenir en un pleno
Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles en un foro organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) que España “sufre la amenaza de una democracia debilitada”, agredida desde las más altas instancias, y que no puede tener “la tranquilidad” de quien ya no sufre males como los “presidentes autoritarios”.

“No les hablo desde la tranquilidad de quien ya no sufre estos males”, ha apuntado Feijóo en un discurso ante varios líderes políticos europeos y latinoamericanos de centro derecha, tras hacer una descripción -sin referirse directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- de lo que es un presidente autoritario.

Feijóo ha dicho que si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no hay duda de que “eso es un presidente autoritario”.

La democracia, ha agregado el líder popular, “nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie”. Feijóo, quien ha iniciado su discurso felicitando a la selección española de fútbol por su victoria y pronosticando que Argentina también llegará a la final, no ha pronunciado el nombre de Sánchez en todo su discurso.

El PPE está celebrando hoy y mañana en Madrid el EPP Libertas Forum, un encuentro internacional impulsado por el Presidente del PPE, Manfred Weber, y la Secretaria General, Dolors Montserrat, que busca construir un puente para el diálogo sobre los retos de la democracia y la amenazas globales como el populismo y la autocracia.

En su discurso, Feijóo ha afirmado que España no está dispuesta a hacer suyo “un modelo que trae pobreza y frustración” y que “por más que algunos se empeñen” no va a “cometer el error de girar el populismo del que otros están escapando”.

“Al populismo le venceremos, tengan por seguro que España más pronto que tarde dejará atrás los tiempos en los que un gobierno elegido democráticamente en este país blanqueó e hizo negocios con dictaduras”, ha añadido el líder del PP en un encuentro en el que Edmundo González, candidato venezolano a la presidencia, ha estado presente, mientras que la líder opositora María Corina Machado ha participado virtualmente.

El cambio en España “está más cerca” ha agregado Feijóo, y “más pronto que tarde” se incorporará “al despertar democrático” que permita reconstruir las instituciones, las libertades individuales y las alianzas históricas.

En este sentido, Feijóo ha abogado por que la prioridad de la Unión Europea sea Iberoamérica, en un momento en el que, además, muchos países iberoamericanos han apostado por alternativas políticas “que reivindican las instituciones democráticas, la estabilidad y la libertad”.

Estos son Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Colombia, ha citado, países que “reflejan una ciudadanía que quiere cambiar recetas fallidas y dejarlas atrás”.

Incluso “allí donde la libertad ha sido reprimida por la dictadura”, en Venezuela, Cuba y “ojalá pronto Nicaragua”, ha añadido, también se perciben “señales de esperanza”.

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