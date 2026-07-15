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España

El PSOE se recupera pese a la condena de Ábalos y amplía la ventaja sobre el PP a casi 8 puntos, según el CIS

Efe
15/07/2026 14:22
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
EFE
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El PSOE se recupera y lograría el 33 % de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1 % mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6 %, una décima por encima de los morados.

El barómetro de julio se realizó además pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Respecto al resto de formaciones, revela un alza del respaldo al PNV de 0,4 décimas hasta alcanzar el 1 % de voto estimado, en tanto que EH Bildu cae en la misma medida hasta el 0,8 %.

Junts se deja tres décimas (0,7 %), el BNG se queda en el 0,9 % y Coalición Canaria y UPN logran un 0,2 %.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,7 % de los entrevistados (25 % en junio), mientras el jefe la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo es para el 13,9 % (13,4 % en junio); eso si el 20,9 % de los encuestados dice que no prefiere a "ninguno" como jefe del Ejecutivo.

Los índices de confianza en Sánchez y Feijóo son similares a los de hace un mes y así el 69,1 % desconfía del presidente del Gobierno en tanto que el 79,8 % siente "poca" o "ninguna" confianza en el líder de la oposición; confían en el secretario general del PSOE el 29,6 % y en Feijóo el 18,4 %.

Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración,

Ábalos ve "predeterminada" su condena a 24 años de cárcel y solicitará la nulidad de la sentencia

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En cuanto a los ministros, el barómetro revela que la titular de Educación, Milagros Tolón, es desconocida para el 88,2 %; al igual que la ministra portavoz, Elma Saiz, a la que no conoce el 76,7 % de los encuestados, mientras que a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no la conoce el 75,4 %.

La ministra más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 96,5 % admite que la conoce; seguida del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (88,1 %), y de la de Defensa, Margarita Robles, (82,7 %).

Al igual que hace un mes aprueban en la puntuación de los ciudadanos el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una nota de 5,62; seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,36), y del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02).

La ministra de Defensa se queda por debajo del aprobado con un 4,92 %.

La encuesta del CIS revela que el problema de la vivienda sigue como el principal problema de los españoles y ya la cita como tal el 43 % de los encuestados (41,5 % en junio).

La inmigración experimenta un fuerte repunte y se coloca como segunda preocupación para el 23,4 % (antes el 18,9 %), seguida de "los problemas políticos" (18,7 %), la corrupción y el fraude (17,8 %) y los problemas económicos (17,3 %).

Cuando se pregunta por aquellos problemas que más les afectan personalmente, los entrevistados mencionan la vivienda en primer lugar (26,9 %), los problemas económicos (26,1 %), la sanidad (20 %), los problemas del empleo (16,9 %) y la inmigración (11,1 %).

Respecto a la situación económica de España, el 38,3 % la califica de buena o muy buena y el 55 % la ve como mala o muy mala. 

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