Cristina Narbona se desvincula de Díez y declara que no sabía que estuviese construyendo una trama

Cristina Narbona atiende a los medios de comunicación tras prestar declaración EFE

La presidenta del PSOE, Cristina Nabona, ha declarado este miércoles como testigo en el caso Leire y ha asegurado que no tenía “el menor conocimiento de la supuesta trama” que presuntamente lideraba la exmilitante socialista Leire Díez para dinamitar causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

“Yo no conocía en absoluto que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido”, ha reiterado en declaraciones a los periodistas tras comparecer durante media hora ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Narbona así lo ha afirmado, según ella misma ha expuesto, al preguntarle el juez por los mensajes que se intercambió con Leire Díez el 24 abril de 2024, cuando Pedro Sánchez publicó la carta a la ciudadanía a raíz de que se le abriera una causa a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, y que recoge la UCO de la Guardia Civil en uno de sus informes.

En esos mensajes, Díez le habla de “reconducir” los ataques al presidente, dar “ayuda cualificada” y dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. La presidenta del PSOE le respondió que eso “se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día”.

Narbona ha relatado que conocía a Leire Díez desde 2017, cuando la exmilitante estaba en comunicación del PSOE de Cantabria, y que se ha visto con ella “algunas veces”, sobre todo, “en aquellos primeros años”.

En concreto ha señalado que se veía con ella cuando acudía a la universidad Menéndez Pelayo en Santander, si bien ha matizado que era una conocida, no amiga, y que ella conoce a muchos militantes.

En su declaración ante Pedraz, según han informado fuentes jurídicas, ha indicado que tuvieron más trato en 2020 cuando Díez estaba en Enusa y se puso en contacto con ella para asesoramiento de imagen de esa empresa pública.

En cuanto a los mensajes que se intercambiaron cuando Sánchez anunció los cinco días de reflexión en su carta a la ciudadanía, ha manifestado que cuando Leire Díez le contactó, ella le remitió a Santos Cerdán y después este le comunicó que lo hablado era intrascendente y nada relevante.

También ha negado que conociera la reunión que después mantuvieron en Ferraz, el 26 de abril, Díez, Cerdán, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, recientemente imputado en esta causa, y el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, para abordar las informaciones que había recabado el excomisario José Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

En cuanto a que Díez fuera diciendo que hablaba en nombre del ‘one’. en alusión al presidente del Gobierno, Narbona ha asegurado que no le consta que la exmilitante hablase con él.

La fiscal le ha preguntado además por las retribuciones que presuntamente habría percibido Díez del PSOE a través de sociedades, a lo que Narbona ha respondido que la competencia para ordenar esos pagos era entonces de la Secretaría de Organización, que estaba en manos de Cerdán, y ha destacado que su conocimiento de las cuentas se limita a los presupuestos, que se aprueban anualmente.

A este respecto, también ha señalado que el partido tiene auditorías externas y desde 2018 se ha dotado de un sistema de compliance y de un comité ético, si bien ha matizado que pese a estas herramientas de control, puede surgir algún comportamiento fuera de la legalidad.

En este punto la fiscal le ha preguntado si en este caso había llegado a la conclusión de que se hubiera producido alguna ilegalidad, y la presidenta del PSOE ha admitido que en los informes de la UCO y se han descrito “indicios preocupantes”.