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España

Leire Díez ofreció pagar la defensa del exministro José Luis Ábalos, a través de una sociedad

José Aníbal Álvarez, primer abogado de Ábalos, testificó este lunes en la Audiencia Nacional

Europa Press
13/07/2026 17:34
El letrado José Aníbal Álvarez, primer abogado del exministro José Luis Ábalos, a su salida de la Audiencia Nacional este lunes
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EFE
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José Aníbal Álvarez, el primer abogado de José Luis Ábalos en el 'caso mascarillas', ha asegurado como testigo este lunes en la Audiencia Nacional que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció pagar la defensa del exministro de Transportes a través de una sociedad pero que el propio letrado se negó.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas tras la declaración de Álvarez ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

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El que fue abogado de Ábalos ha asegurado que la exmilitante socialista le ofreció pagarle a través de una sociedad, pero ha indicado que él se negó rotundamente y pidió que le pagara directamente el exministro, relatan las fuentes. No obstante, han añadido que Álvarez ha ratificado que el exdirigente socialista nunca lo hizo y que no cobró por su trabajo como defensor.

Al mismo tiempo, las fuentes han señalado que el abogado ha negado haber recibido pagos del PSOE, así como que Díez hubiera coordinado la defensa del exministro ante el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas', por el que Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión.

Álvarez ha reconocido asimismo haber organizado dos reuniones entre la exmilitante y Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad acusado en la 'Operación Kitchen', la presunta operación parapolicial para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar la investigación del 'caso Gürtel'.

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Según las fuentes consultadas, Martínez acudió a Álvarez con el fin de tener una segunda opinión en su estrategia de defensa en 'Kitchen', una tarea por la que el abogado ha asegurado ante Pedraz que no cobró nada por su relación personal con el exsecretario de Estado.

Los mensajes de Álvarez a Leire 

En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que Díez "podría haber gestionado el pago por parte del PSOE" de la defensa de Álvarez a Ábalos. Los investigadores indicaron que "parece ser que no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello" Díez. Finalmente, añadieron, "este abogado rechazó la defensa" de Ábalos "por incumplimiento de pagos".

Además, incorporaron conversaciones entre él y la exmilitante entre noviembre y diciembre de 2024 "haciendo referencia a un asunto que se encontraría pendiente de solución".

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"Tomando en consideración el conjunto de la conversación mantenida entre Díez y Álvarez, se infiere que, de forma indiciaria, en estos mensajes Álvarez se estaría refiriendo al retraso y/o incumplimiento en el abono de los honorarios correspondientes a la asistencia letrada de Ábalos", relataron.

Así, del informe de la UCO se desprende que la exmilitante le preguntó: "¿Tienes algún despacho de confianza a través del cual se podría hacer el pago?", a lo que el abogado le respondió: "Eso no fue lo hablado. En estas cosas no existe confianza".

La conversación se desarrolló con Díez indicando que ella tenía "constituida una" sociedad, "de lo que se infiere que la realización del pago al que se refieren al inicio de la conversación se hiciese interponiendo a la propia Díez", señaló la UCO. A esto, Álvarez respondió, según el informe: "Gracias, pero esto no es de recibo".

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