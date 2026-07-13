Feijóo se compromete en Almería a presentar un Acuerdo de Prevención de Riesgos y Coordinación ante incendios

Núñez Feijóo (i) y Juanma Moreno (d), durante su visita al puesto de mando del incendio de Los Gallardos, este lunes EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, presentará un gran acuerdo con las administraciones de Prevención de Riesgos, de Respuestas y de Coordinación ante los peligros naturales que se produzcan en España.

En su intervención ante los medios, tras visitar en Turre (Almería), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Puesto Avanzado del incendio de Los Gallardos, que ha causado 13 muertos, Feijóo ha dicho que, ante las situaciones "complejas" que se producen en los últimos tiempos en materia de incendios, es necesario este "gran acuerdo de prevención de riesgos".

Feijóo ha señalado que, si logra gobernar, pondrá "un documento encima de la mesa", en el que la Administración General del Estado haga una propuesta para pasarla a las administraciones locales, provinciales y autonómicas, donde se concrete la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública.

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Al mismo tiempo, también se concretarán los medios a disposición "conocidos" para toda la nación y el presupuesto plurianual que se necesita "para blindar a España, en la medida de lo posible, de este riesgo que cada vez va más en aumento", según ha explicado el líder del PP.

Ha abogado por utilizar en dicho acuerdo la experiencia de ayuntamientos y de comunidades autónomas, la de los técnicos y los científicos que estudian los incendios forestales y las catástrofes naturales, pero también a la gente que vive en el medio rural, que conoce "muy bien el aprovechamiento forestal, la ganadería extensiva y los problemas que le afectan como consecuencia de determinadas leyes restrictivas".

"España no puede seguir sin un gran acuerdo donde la administración general del Estado protagonice ese impulso, presente una propuesta, y ahí trabajemos todos con el interés de cerrar y acertar. No hay más interés que el de coordinarse y colaborar", ha recalcado el presidente del PP.

Feijóo ha mostrado su solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos y a las familias de los siete pacientes quemados que están en los hospitales, y la ha querido extender a todos los profesionales que han trabajado en este "extenso y complicado" incendio.

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De la misma forma, ha enviado un mensaje al pueblo de Andalucía, del que ha destacado que no ha tenido buena suerte en los últimos tiempos con "desgracias" como esta o la del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), pero del que ha destacado "su entereza, su humanidad, su determinación y su altura de miras".

Ha admitido que no es optimista con los incendios de este verano, del que se ha mostrado seguro de que va a ser "muy difícil" porque la primavera ha traído lluvias e inundaciones, y ahora se han generado "toneladas y toneladas de combustible que están en los montes y en los bosques, y eso hace prever un verano de máximo riesgo".

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Además de que los ciudadanos han de "extremar las precauciones", evitar cualquier negligencia que se produzca en los montes o en los bosques y también colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las administraciones públicas tienen "un problema" porque los incendios son muy difíciles y complejos.

Por ello, en las administraciones públicas se precisa en este momento y más que nunca "colaboración y coordinación" y que "nadie lo estropee" porque es lo que piden los ciudadanos, y las administraciones deben garantizarles que "van a trabajar con la máxima colaboración y la máxima coordinación", ha señalado.