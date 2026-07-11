El incendio forestal de Los Gallardos eleva a 6.600 las hectáreas quemadas

Vista del área calcinada en el municipio almeriense de Béda EFE

La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos.

A pesar del incremento de la zona calcinada, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado que las actuales condiciones meteorológicas, con vientos débiles de dos kilómetros por hora y una humedad del 50 %, abren por primera vez una "ventana de oportunidad" para que los efectivos pasen de las labores de contención al ataque directo contra las llamas.

Durante la noche los efectivos han ejecutado quemas técnicas mediante "fuego contra fuego" con el objetivo de consolidar el perímetro de las llamas.

Estas maniobras, llevadas a cabo en las inmediaciones de la autovía A-7, permitieron evitar que las llamas cruzaran la infraestructura, un escenario que, ha dicho, habría complicado de forma considerable las labores de extinción.

Balance de afectados

El balance de víctimas mortales se mantiene en doce fallecidos, tras precisar las autoridades que el resto de alertas de búsqueda corresponden a una veintena de ciudadanos "ilocalizados" temporalmente por sus familiares y las denuncias formales por desaparición se mantienen en siete.

Muchas de las llamadas de familiares corresponden a ciudadanos extranjeros con los que podrían llevar tiempo sin mantener contacto, por lo que ha reclamado prudencia para no trasladar una cifra de desaparecidos que, a su juicio, "no es real".

En cuanto a la afección a la población, la cifra oficial de evacuados se sitúa actualmente en 1.448 personas, de las cuales 164 están realojadas en los dispositivos habilitados por las autoridades, sin que tampoco se hayan producido nuevos desalojos nocturnos.

Operativo por tierra y aire

Respecto al operativo, por tierra trabajan 500 efectivos en total, incluyendo 200 personas de Infoca, 200 profesionales de la UME, la brigada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y bomberos del Levante.

En cuanto a los medios aéreos, desde las 9:00 operan en la zona cuatro helicópteros y dos aviones de carga en tierra. El resto de la flota permanece disponible por si fuera necesario.

Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas, Sanz ha advertido de que el incendio continúa siendo de grandes dimensiones, por lo que ha subrayado que será fundamental consolidar durante esta jornada el trabajo realizado durante la noche para avanzar hacia su estabilización.

Los esfuerzos del operativo se concentran actualmente en el flanco izquierdo y la cabeza del incendio, donde los efectivos tratan de contener la propagación de las llamas y evitar que el fuego alcance nuevas zonas habitadas.

En cuanto a la identificación de los fallecidos, Sanz ha señalado que las autopsias ya han finalizado y que la Guardia Civil enviará las muestras de ADN para su análisis, un trámite previo a la identificación oficial de las doce víctimas mortales.