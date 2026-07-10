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España

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

Efe
10/07/2026 12:44
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
EFE
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que impute a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, y autorice el volcado de su móvil, como pidió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que a través de un informe implicó al también expresidente de Correos en el caso Leire.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que el Ministerio Fiscal ha apoyado el volcado y análisis del móvil de Serrano, lo que implica darle a este la condición de investigado en el procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La Fiscalía da este paso después de que los investigadores de la Guardia Civil apuntasen a la implicación de Serrano, tanto en la rama que investiga la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" como en la supuesta organización que se dedicaba presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

"La primera de las actuaciones con aparente relevancia penal que se considera de interés para la causa y en las que los elementos recopilados otorgan participación a Serrano, guarda relación con el propio nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos", destaca el informe.

La UCO apunta a que en el periodo de tiempo en el que la exmilitante socialista dependió directamente de Serrano, Correos realizó una serie de contrataciones con el despacho de abogados SDEP & Carrillo, que, según la investigación, ya se habría beneficiado de la intervención del grupo Hirurok respecto de ENUSA, otra sociedad del grupo SEPI en la que previamente había trabajado Leire Díez como responsable de comunicación.

Además, sostiene que Serrano, trabajó "estrechamente" con la exmilitante del PSOE en desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno a partir de la carta a la ciudadanía en la que Sánchez anunció el 24 de abril de 2024 que se tomaba unos días de reflexión tras la imputación de su mujer.

Por el contrario, Anticorrupción ha informado al juez en contra de que se examinen los teléfonos de la gerente del PSOE y de las dos trabajadoras, como había pedido la UCO, añaden las fuentes.

En su último informe, la Guardia Civil apunta a la "participación" de "una serie de personas incardinadas en la estructura del partido": la gerente, Ana María Fuentes, y dos administrativas.

Los investigadores consideran a la gerente la encargada "con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán" de "falsear dos notas de encargo profesional" con los despachos de dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

Acerca de las dos administrativas apunta la Guardia Civil que habrían colaborado "desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada".

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